Тюменцы склоняли граждан к терроризму во время чтения религиозных молитв

Перед судом предстанут два тюменца за оправдание терроризма
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовные дела будут переданы в суд
Уголовные дела будут переданы в суд Фото:

В Тюменской области перед судом предстанут два тюменца, призывающие к терроризму во время чтения религиозных проповедей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

«По данным следствия, с января 2012 года по январь 2023 года обвиняемые во время проведения молитв публично произносили речи, оправдывающие деятельность террористической организации. Кроме того, они склонили 19 местных жителей к участию в террористической деятельности на территории иностранного государства», — говорится в сообщении ведомства.

Один из подозреваемых в том числе выставлял на своей личной странице в мессенджерах проповеди. Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, в них обнаружили признаки оправдания терроризма. 

Также обвиняемые объявляли сбор средств на финансирование противоправных действий. В связи с полученными сведениями уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее в Тюменской области фиксировались случаи вербовки местных жителей террористами: за последние полтора года были возбуждены уголовные дела в отношении 18 человек, среди которых 11 несовершеннолетних. По данным региональных СМИ, злоумышленники склоняли подростков к совершению диверсий на объектах инфраструктуры, а также вовлекали взрослых в противоправные действия, что подтверждается задержаниями и расследованиями подобных преступлений.

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В Тюменской области перед судом предстанут два тюменца, призывающие к терроризму во время чтения религиозных проповедей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону. «По данным следствия, с января 2012 года по январь 2023 года обвиняемые во время проведения молитв публично произносили речи, оправдывающие деятельность террористической организации. Кроме того, они склонили 19 местных жителей к участию в террористической деятельности на территории иностранного государства», — говорится в сообщении ведомства. Один из подозреваемых в том числе выставлял на своей личной странице в мессенджерах проповеди. Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, в них обнаружили признаки оправдания терроризма.  Также обвиняемые объявляли сбор средств на финансирование противоправных действий. В связи с полученными сведениями уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.  Ранее в Тюменской области фиксировались случаи вербовки местных жителей террористами: за последние полтора года были возбуждены уголовные дела в отношении 18 человек, среди которых 11 несовершеннолетних. По данным региональных СМИ, злоумышленники склоняли подростков к совершению диверсий на объектах инфраструктуры, а также вовлекали взрослых в противоправные действия, что подтверждается задержаниями и расследованиями подобных преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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