Тюменцы склоняли граждан к терроризму во время чтения религиозных молитв

В Тюменской области перед судом предстанут два тюменца, призывающие к терроризму во время чтения религиозных проповедей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
«По данным следствия, с января 2012 года по январь 2023 года обвиняемые во время проведения молитв публично произносили речи, оправдывающие деятельность террористической организации. Кроме того, они склонили 19 местных жителей к участию в террористической деятельности на территории иностранного государства», — говорится в сообщении ведомства.
Один из подозреваемых в том числе выставлял на своей личной странице в мессенджерах проповеди. Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, в них обнаружили признаки оправдания терроризма.
Также обвиняемые объявляли сбор средств на финансирование противоправных действий. В связи с полученными сведениями уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Тюменской области фиксировались случаи вербовки местных жителей террористами: за последние полтора года были возбуждены уголовные дела в отношении 18 человек, среди которых 11 несовершеннолетних. По данным региональных СМИ, злоумышленники склоняли подростков к совершению диверсий на объектах инфраструктуры, а также вовлекали взрослых в противоправные действия, что подтверждается задержаниями и расследованиями подобных преступлений.
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