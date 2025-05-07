Террористы завербовали в Тюменской области 11-летнего ребенка

За прошедшие полтора года террористами в Тюменской области были завербованы 12 детей и подростков. Самому младшему из пособников преступников — 11 лет. Об этом со ссылкой на ФСБ заявили журналисты.
«Пособниками террористов становятся и совсем юные жители нашего региона. Только за последние полтора года возбуждены уголовные дела в отношении 12 лиц, из которых восемь несовершеннолетних, в том числе — сторонники запрещенной в России террористической организации. На момент совершения преступления подросткам было 11 и 17 лет. Все задержанные привлечены к уголовной ответственности», — сообщают журналисты программы «Вести» ГТРК «Регион — Тюмень».
Террористы обещали заплатить подросткам, но никто из них так и не смог воспользоваться обещанным вознаграждением. Авторы программы отметили, что чаще всего преступники подталкивают тюменских подростков и детей к совершению терактов на объектах железной дороги. Например, требуют поджечь релейные шкафы и другие значимые объекты инфраструктуры. Обязательное условие — процесс должен сниматься на видео для последующего отчета перед кураторами.
На удочку злоумышленников нередко попадаются и взрослые. Так, по данным журналистов программы «Вести», весной по требованию преступников группа молодых людей из четырех человек подожгла три локомотива на тюменской станции Войновка. При этом, во время диверсии один из злоумышленников по неосторожности загорелся сам. По информации URA.RU, он не получил серьезных травм и был задержан силовиками на месте преступления с поличным. Его подельники арестованы там же.
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