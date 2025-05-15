Только президент России Владимир Путин или российский народ могут определить, являются ли условия мирного процесса по Украине чрезмерными, а не кто-либо из иностранных политиков. Позиция по поводу допустимого количества требований должна формироваться внутри России, говорится в статье издания American Conservative.
«Путин или российский народ в целом, а не Трамп, должны определить, какое количество требований считается слишком чрезмерным», — пишет American Conservative. Издание таким образом прокомментировало заявления американских политиков, в частности вице-президента США.
Ранее, 7 мая, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает чрезмерные требования в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В американской прессе отмечают, что подобные оценки должны исходить прежде всего от российской стороны, поскольку именно ей предстоит принимать ключевые решения на переговорах.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной, подчеркнув, что подобный диалог должен проходить без каких-либо предварительных условий. Глава государства также отметил, что не исключает возможности достижения действенного режима прекращения огня, который будет соблюдаться со стороны Киева. В среду, 14 мая, российский лидер утвердил состав делегации для участия в переговорах с украинской стороной. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.
Украинскую делегацию, которая отправится в Турцию для ведения переговоров с российской стороной вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, составят руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Сам Зеленский уже прибыл в Анкару. За ходом переговоров следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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