В Стамбул приехали американские чиновники

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Несколько чиновников из Белого дома прибыли в Стамбул
Несколько чиновников из Белого дома прибыли в Стамбул Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

На данный момент в Стамбуле (Турция) находятся несколько представителей американской администрации, сообщили источники из турецкого МИД. Чиновники США прибыли на российско-украинские переговоры по текущему конфликту. 

«В Стамбуле находятся несколько американских чиновников», — заявили источники, отметив, что пока неизвестно, где находится украинская делегация. Их слова передает РИА Новости. 

Стамбульские переговоры между Россией и Украиной назначены на 15 мая. В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, замначальника Генштаба и начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Отмечается, что сам лидер России Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах. 

Кроме того, в Анкару на переговоры с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В первые минуты нахождения на турецкой территории он раскритиковал делегацию РФ, назвав ее уровень бутафорским. Также, по его словам, нужно понять, какой у российских представителей мандат. 

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На данный момент в Стамбуле (Турция) находятся несколько представителей американской администрации, сообщили источники из турецкого МИД. Чиновники США прибыли на российско-украинские переговоры по текущему конфликту.  «В Стамбуле находятся несколько американских чиновников», — заявили источники, отметив, что пока неизвестно, где находится украинская делегация. Их слова передает РИА Новости.  Стамбульские переговоры между Россией и Украиной назначены на 15 мая. В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, замначальника Генштаба и начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Отмечается, что сам лидер России Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах.  Кроме того, в Анкару на переговоры с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В первые минуты нахождения на турецкой территории он раскритиковал делегацию РФ, назвав ее уровень бутафорским. Также, по его словам, нужно понять, какой у российских представителей мандат. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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