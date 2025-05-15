В Стамбул приехали американские чиновники

На данный момент в Стамбуле (Турция) находятся несколько представителей американской администрации, сообщили источники из турецкого МИД. Чиновники США прибыли на российско-украинские переговоры по текущему конфликту.
«В Стамбуле находятся несколько американских чиновников», — заявили источники, отметив, что пока неизвестно, где находится украинская делегация. Их слова передает РИА Новости.
Стамбульские переговоры между Россией и Украиной назначены на 15 мая. В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, замначальника Генштаба и начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Отмечается, что сам лидер России Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах.
Кроме того, в Анкару на переговоры с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В первые минуты нахождения на турецкой территории он раскритиковал делегацию РФ, назвав ее уровень бутафорским. Также, по его словам, нужно понять, какой у российских представителей мандат.
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