Зеленский в первые минуты нахождения в Турции раскритиковал делегацию РФ

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Зеленский проведет встречу с Эрдоганом
Зеленский проведет встречу с Эрдоганом Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару, чтобы встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перед стамбульскими переговорами по украинскому конфликту. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен Росфинмониторингом в РФ в перечень террористов и экстремистов). Почти сразу после прилета в Анкару Зеленский попытался раскритиковать российскую делегацию, которая также прибыла на переговоры в Турцию.  

«Между тем, Зеленский уже в Анкаре», — написал Гончаренко в telegram-канале. Встреча состоится около 14:00 по московскому времени. Президент Украины уже успел высказаться о российской делегации, назвав ее уровень «бутафорским». По его словам, нужно понять, какой у представителей из РФ мандат. «Уровень делегации россиян похож на бутафорский. Дальнейшие шаги решим после встречи с Эрдоганом», — передает слова Зеленского украинское агентство «Общественные новости». 

Агентство AFP писало, что Владимир Зеленский посетит Анкару, где проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого украинский лидер определит дальнейшую позицию относительно мирных переговоров с Россией. 

Также ранее российские официальные СМИ сообщили о прибытии делегации из Москвы в Стамбул для проведения переговоров по Украине. Однако начало формальных контактов между украинскими и российскими представителями, предположительно, будет отложено до завершения встречи Зеленского с Эрдоганом. За развитием событий на переговорах можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

*Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару, чтобы встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перед стамбульскими переговорами по украинскому конфликту. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен Росфинмониторингом в РФ в перечень террористов и экстремистов). Почти сразу после прилета в Анкару Зеленский попытался раскритиковать российскую делегацию, которая также прибыла на переговоры в Турцию.   «Между тем, Зеленский уже в Анкаре», — написал Гончаренко в telegram-канале. Встреча состоится около 14:00 по московскому времени. Президент Украины уже успел высказаться о российской делегации, назвав ее уровень «бутафорским». По его словам, нужно понять, какой у представителей из РФ мандат. «Уровень делегации россиян похож на бутафорский. Дальнейшие шаги решим после встречи с Эрдоганом», — передает слова Зеленского украинское агентство «Общественные новости».  Агентство AFP писало, что Владимир Зеленский посетит Анкару, где проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого украинский лидер определит дальнейшую позицию относительно мирных переговоров с Россией.  Также ранее российские официальные СМИ сообщили о прибытии делегации из Москвы в Стамбул для проведения переговоров по Украине. Однако начало формальных контактов между украинскими и российскими представителями, предположительно, будет отложено до завершения встречи Зеленского с Эрдоганом. За развитием событий на переговорах можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. *Алексей Гончаренко внесен Росфинмониторингом в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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