Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский планирует сорвать переговоры с Россией в Стамбуле. Первый шаг — обсудить с главой Турции Реджепом Эрдоганом возможную реакцию лидера США Дональда Трампа на такие действия со стороны Украины. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с URA.RU.
«Зеленский сначала сорвет переговоры, но не до конца. Потом посмотрит как реагирует Трамп и все остальные. Если те отреагируют индифферентно, то переговоры будут сорваны», — заявил Сергей Марков в беседе с URA.RU. В случае, если реакция на срыв встречи двух делегаций будет негативной, то представители Украины вернутся за стол переговоров. При этом, отметил политолог, Россия откажется от 30-дневного перемирия, стремясь к долгосрочному миру.
«Зеленский, во-первых, решил взять паузу, а, во-вторых, у Эрдогана прямая связь с Трампом, то есть именно Трамп попросил Эрдогана быть посредником, поэтому от Эрдогана Зеленский хочет узнать, как Трамп ориентирован на срыв переговоров», — ответил Марков на вопрос о том, почему Зеленский решил поговорить с президентом Турции перед прибытием на встречу с российской стороной. Политолог подчеркнул, что в конечном счете Зеленский хочет либо полностью сорвать стамбульские переговоры, либо достигнуть на них 30-дневного перемирия для ввода европейских войск на свою территорию и вывода ВСУ из кризиса.
Ранее появилась информация о том, что переговоры должны состояться 15 мая в 10 утра по местному времени, которое совпадает с московским. Однако позже, по инициативе турецкой стороны, они были перенесены на вторую половину дня. Оказалось, что Зеленский решил поговорить с Эрдоганом перед встречей с российской делегацией и заявил, что по итогам этого разговора решит, поедут ли представители Украины на переговоры.
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