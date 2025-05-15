Лавров назвал интригой события в Стамбуле

Ситуация, которая в настоящее время развивается в Стамбуле, вызывает большой интерес и остается предметом пристального внимания. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У всех сейчас, конечно, на слуху Украина в связи с интригой, которая разворачивается в Стамбуле сейчас в эти часы, в эти минуты», — сказал Лавров. Его слова передает telegram-канал МИД РФ, где ведется прямая трансляция выступления дипломата.
В Стамбуле на 15 мая запланировано проведение прямых переговоров между представителями России и Украины. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, который ранее уже руководил российской переговорной группой в этом городе весной 2022 года. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.