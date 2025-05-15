Лавров назвал интригой события в Стамбуле

Лавров: в Стамбуле сейчас разворачивается интрига из-за предстоящих переговоров
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Нынешние события с переговорами в Стамбуле вызывают интригу, считает Лавров
Нынешние события с переговорами в Стамбуле вызывают интригу, считает Лавров Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Ситуация, которая в настоящее время развивается в Стамбуле, вызывает большой интерес и остается предметом пристального внимания. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У всех сейчас, конечно, на слуху Украина в связи с интригой, которая разворачивается в Стамбуле сейчас в эти часы, в эти минуты», — сказал Лавров. Его слова передает telegram-канал МИД РФ, где ведется прямая трансляция выступления дипломата.

В Стамбуле на 15 мая запланировано проведение прямых переговоров между представителями России и Украины. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, который ранее уже руководил российской переговорной группой в этом городе весной 2022 года. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте».

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Ситуация, которая в настоящее время развивается в Стамбуле, вызывает большой интерес и остается предметом пристального внимания. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «У всех сейчас, конечно, на слуху Украина в связи с интригой, которая разворачивается в Стамбуле сейчас в эти часы, в эти минуты», — сказал Лавров. Его слова передает telegram-канал МИД РФ, где ведется прямая трансляция выступления дипломата. В Стамбуле на 15 мая запланировано проведение прямых переговоров между представителями России и Украины. Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, который ранее уже руководил российской переговорной группой в этом городе весной 2022 года. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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