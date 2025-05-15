Екатеринбуржец требует деньги от мужчины, похитившего его немую дочь

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Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург, куклин олег
На скамью подсудимых попал Олег Куклин Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку

Юрий, отец 15-летней немой екатеринбурженки, за похищение которой будут судить Олега Куклина, собирается предъявить ему иск о возмещении моральной компенсации. Об этом Юрий рассказал URA.RU, не раскрывая сумму.

Ранее Юрий говорил, что после инцидента его дочь до сих плохо себя чувствует. У нее проблемы со сном.

Похищение произошло 14 февраля на улице Куйбышева. Юрий приехал туда с дочкой, чтобы купить цветы для возлюбленной. Девочка отказалась идти в магазин и осталась в машине. К авто подошел пьяный Куклин и вытащил ее. На автобусе они доехали до улицы Уфимской, а потом приехали домой к Куклину. Его жена отказалась впустить девочку в квартиру, ее оставили в подъезде. На следующий день подросток дошла до аптеки и попросила о помощи.

Куклину вменили статьи о похищении и оставлении в опасности. Вину он не признает. Уголовное дело направлено в суд, сообщили URA.RU в свердловской прокуратуре. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Юрий, отец 15-летней немой екатеринбурженки, за похищение которой будут судить Олега Куклина, собирается предъявить ему иск о возмещении моральной компенсации. Об этом Юрий рассказал URA.RU, не раскрывая сумму. Ранее Юрий говорил, что после инцидента его дочь до сих плохо себя чувствует. У нее проблемы со сном. Похищение произошло 14 февраля на улице Куйбышева. Юрий приехал туда с дочкой, чтобы купить цветы для возлюбленной. Девочка отказалась идти в магазин и осталась в машине. К авто подошел пьяный Куклин и вытащил ее. На автобусе они доехали до улицы Уфимской, а потом приехали домой к Куклину. Его жена отказалась впустить девочку в квартиру, ее оставили в подъезде. На следующий день подросток дошла до аптеки и попросила о помощи. Куклину вменили статьи о похищении и оставлении в опасности. Вину он не признает. Уголовное дело направлено в суд, сообщили URA.RU в свердловской прокуратуре. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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