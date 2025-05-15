Екатеринбуржец требует деньги от мужчины, похитившего его немую дочь

На скамью подсудимых попал Олег Куклин Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку

Юрий, отец 15-летней немой екатеринбурженки, за похищение которой будут судить Олега Куклина, собирается предъявить ему иск о возмещении моральной компенсации. Об этом Юрий рассказал URA.RU, не раскрывая сумму.

Ранее Юрий говорил, что после инцидента его дочь до сих плохо себя чувствует. У нее проблемы со сном.

Похищение произошло 14 февраля на улице Куйбышева. Юрий приехал туда с дочкой, чтобы купить цветы для возлюбленной. Девочка отказалась идти в магазин и осталась в машине. К авто подошел пьяный Куклин и вытащил ее. На автобусе они доехали до улицы Уфимской, а потом приехали домой к Куклину. Его жена отказалась впустить девочку в квартиру, ее оставили в подъезде. На следующий день подросток дошла до аптеки и попросила о помощи.

Куклину вменили статьи о похищении и оставлении в опасности. Вину он не признает. Уголовное дело направлено в суд, сообщили URA.RU в свердловской прокуратуре. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.