«Вздрагивает, когда берут за руку»: после похищения немая 15-летняя екатеринбурженка плохо спит

В Екатеринбурге после похищения 15-летняя девочка боится общаться со знакомыми
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Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург, куклин олег
В похищении силовики обвинили Олега Куклина Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку

После похищение 15-летняя немая екатеринбурженка до сих пор плохо себя чувствует. По словам ее отца Юрия, у девочки проблемы со сном.

«Она до сих переживает из-за случившегося. Сейчас боится даже к знакомым подходить, вздрагивает, когда ее берут за руку», — сказал собеседник URA.RU.

Инцидент произошел вечером 14 февраля. Юрий приехал с дочкой к магазину, чтобы купить цветы. Оставил ее в авто и пошел в салон. К автомобилю подошел пьяный Олег Куклин. Он вытащил подростка и повел в неизвестном направлении. Вечером, когда он протрезвел, привел ее к себе в квартиру, но жена отказалась пустить девочку. Ей пришлось провести ночь в подъезде, утром она вышла и дошла до аптеки, где попросила о помощи.

После этого полицейские задержали Куклина. 17 февраля суд отправил его в следственный изолятор. На этой неделе меру пресечения смягчили — Олегу избрали домашний арест. В суде он извинился перед потерпевшими и заявил, что не собирался навредить ребенку. Также, по словам Юрия, Куклину добавили вторую статью УК РФ — «Оставление в опасности». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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После похищение 15-летняя немая екатеринбурженка до сих пор плохо себя чувствует. По словам ее отца Юрия, у девочки проблемы со сном. «Она до сих переживает из-за случившегося. Сейчас боится даже к знакомым подходить, вздрагивает, когда ее берут за руку», — сказал собеседник URA.RU. Инцидент произошел вечером 14 февраля. Юрий приехал с дочкой к магазину, чтобы купить цветы. Оставил ее в авто и пошел в салон. К автомобилю подошел пьяный Олег Куклин. Он вытащил подростка и повел в неизвестном направлении. Вечером, когда он протрезвел, привел ее к себе в квартиру, но жена отказалась пустить девочку. Ей пришлось провести ночь в подъезде, утром она вышла и дошла до аптеки, где попросила о помощи. После этого полицейские задержали Куклина. 17 февраля суд отправил его в следственный изолятор. На этой неделе меру пресечения смягчили — Олегу избрали домашний арест. В суде он извинился перед потерпевшими и заявил, что не собирался навредить ребенку. Также, по словам Юрия, Куклину добавили вторую статью УК РФ — «Оставление в опасности». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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