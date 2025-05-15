«Голова полгода пролежала на балконе»: вскрылись новые подробности о расчленении женщины в Серове

Голова расчлененной свердловчанки полгода лежала у преступника в Серове

15 мая 2025 в 15:50 Размер текста - 17 +

Муж жестоко убитой и расчлененной женщины — Дмитрий Сорока Скрин: из шоу «За гранью» / НТВ новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Голова расчлененной 42-летней Ольги Сороки в Серове могла полгода пролежать в квартире у преступника. Новые подробности резонансной истории рассказали на шоу «За гранью» на телеканале НТВ. «Телефон Ольги он (обвиняемый Александр Гоок — прим. ред.) вывез в Краснотурьинск и выкинул в контейнер. Голова Ольги полгода лежала у него на балконе в кастрюле», — заявила журналистка во время передачи. Дмитрий признался, что сильно любил сына, и не представляет жизнь без него Скрин: из шоу «За гранью» / НТВ На шоу пришел муж Ольги — Дмитрий Сорока. Он рассказал, как узнал о гибели супруги: «Фото [головы] я увидел в интернете, сначала не придал этому значения. Надеялся до последнего. Потом мне позвонили полицейские и сообщили, что жена мертва. Это произошло после задержания преступника». В конце 2024 года Ольга с шестилетним сыном уехала от Дмитрия, чтобы подумать об их дальнейших отношениях (у пары произошла ссора из-за нехватки денег, уверяет Дмитрий). Ему она сказала, что будет жить у тети. С заявлением о пропаже Ольги он обратился в декабре, когда она «не поздравила его с днем рождения». «До этого я общался с ней о сыне и с ним общался. Он трудный, переболел онкологией, в четыре месяца заболел. Мы девять месяцев пролечились в Екатеринбурге, прошли девять курсов химиотерапии, благодаря спонсорам уехала в Германию, где сын вылечился. Я смог вылечить ребенка», — заявил Дмитрий. С Александром Гооком до этого Дмитрий не был знаком. На след Ольги силовики вышли благодаря водителю, который занимался грузоперевозками. «Я нашел, с кем она общалась. Номер водителя, он мне сообщил, куда отвез ее, а я передал информацию силовикам», — пояснил Сорока. Потерпевший надеется, что преступник понесет заслуженное наказание Скрин: из шоу «За гранью» / НТВ «[Гоок] убил троих человек. Он меня тоже убил, мне жить больше не охота, не для чего. Он лишил меня потомства, я любил сына больше всего. На контактных родах присутствовал, видел, как тяжело он появился. Почти каждый день ездил в больницу, мировые врачи боролись, чтобы спасти его. Летал с малышом на руках в Германию», — произнес эмоциональную речь Дмитрий Сорока. После их смерти он заявил, что отправится на спецоперацию на Украине. Отрубленную голову женщины нашли 7 апреля рядом с СНТ «Ягодка». После этого развернулись масштабные поиски остальных останков. Затем сыщики вышли на след Гоока. Ему вменили убийство Ольги и ее сына. Суд отправил его в следственный изолятор до 17 июня. Другие подробности резонансного ЧП — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голова расчлененной 42-летней Ольги Сороки в Серове могла полгода пролежать в квартире у преступника. Новые подробности резонансной истории рассказали на шоу «За гранью» на телеканале НТВ. «Телефон Ольги он (обвиняемый Александр Гоок — прим. ред.) вывез в Краснотурьинск и выкинул в контейнер. Голова Ольги полгода лежала у него на балконе в кастрюле», — заявила журналистка во время передачи. На шоу пришел муж Ольги — Дмитрий Сорока. Он рассказал, как узнал о гибели супруги: «Фото [головы] я увидел в интернете, сначала не придал этому значения. Надеялся до последнего. Потом мне позвонили полицейские и сообщили, что жена мертва. Это произошло после задержания преступника». В конце 2024 года Ольга с шестилетним сыном уехала от Дмитрия, чтобы подумать об их дальнейших отношениях (у пары произошла ссора из-за нехватки денег, уверяет Дмитрий). Ему она сказала, что будет жить у тети. С заявлением о пропаже Ольги он обратился в декабре, когда она «не поздравила его с днем рождения». «До этого я общался с ней о сыне и с ним общался. Он трудный, переболел онкологией, в четыре месяца заболел. Мы девять месяцев пролечились в Екатеринбурге, прошли девять курсов химиотерапии, благодаря спонсорам уехала в Германию, где сын вылечился. Я смог вылечить ребенка», — заявил Дмитрий. С Александром Гооком до этого Дмитрий не был знаком. На след Ольги силовики вышли благодаря водителю, который занимался грузоперевозками. «Я нашел, с кем она общалась. Номер водителя, он мне сообщил, куда отвез ее, а я передал информацию силовикам», — пояснил Сорока. «[Гоок] убил троих человек. Он меня тоже убил, мне жить больше не охота, не для чего. Он лишил меня потомства, я любил сына больше всего. На контактных родах присутствовал, видел, как тяжело он появился. Почти каждый день ездил в больницу, мировые врачи боролись, чтобы спасти его. Летал с малышом на руках в Германию», — произнес эмоциональную речь Дмитрий Сорока. После их смерти он заявил, что отправится на спецоперацию на Украине. Отрубленную голову женщины нашли 7 апреля рядом с СНТ «Ягодка». После этого развернулись масштабные поиски остальных останков. Затем сыщики вышли на след Гоока. Ему вменили убийство Ольги и ее сына. Суд отправил его в следственный изолятор до 17 июня. Другие подробности резонансного ЧП — в сюжете агентства.