«Голова полгода пролежала на балконе»: вскрылись новые подробности о расчленении женщины в Серове

Голова расчлененной 42-летней Ольги Сороки в Серове могла полгода пролежать в квартире у преступника. Новые подробности резонансной истории рассказали на шоу «За гранью» на телеканале НТВ.
«Телефон Ольги он (обвиняемый Александр Гоок — прим. ред.) вывез в Краснотурьинск и выкинул в контейнер. Голова Ольги полгода лежала у него на балконе в кастрюле», — заявила журналистка во время передачи.
На шоу пришел муж Ольги — Дмитрий Сорока. Он рассказал, как узнал о гибели супруги: «Фото [головы] я увидел в интернете, сначала не придал этому значения. Надеялся до последнего. Потом мне позвонили полицейские и сообщили, что жена мертва. Это произошло после задержания преступника».
В конце 2024 года Ольга с шестилетним сыном уехала от Дмитрия, чтобы подумать об их дальнейших отношениях (у пары произошла ссора из-за нехватки денег, уверяет Дмитрий). Ему она сказала, что будет жить у тети. С заявлением о пропаже Ольги он обратился в декабре, когда она «не поздравила его с днем рождения». «До этого я общался с ней о сыне и с ним общался. Он трудный, переболел онкологией, в четыре месяца заболел. Мы девять месяцев пролечились в Екатеринбурге, прошли девять курсов химиотерапии, благодаря спонсорам уехала в Германию, где сын вылечился. Я смог вылечить ребенка», — заявил Дмитрий.
С Александром Гооком до этого Дмитрий не был знаком. На след Ольги силовики вышли благодаря водителю, который занимался грузоперевозками. «Я нашел, с кем она общалась. Номер водителя, он мне сообщил, куда отвез ее, а я передал информацию силовикам», — пояснил Сорока.
«[Гоок] убил троих человек. Он меня тоже убил, мне жить больше не охота, не для чего. Он лишил меня потомства, я любил сына больше всего. На контактных родах присутствовал, видел, как тяжело он появился. Почти каждый день ездил в больницу, мировые врачи боролись, чтобы спасти его. Летал с малышом на руках в Германию», — произнес эмоциональную речь Дмитрий Сорока. После их смерти он заявил, что отправится на спецоперацию на Украине.
Отрубленную голову женщины нашли 7 апреля рядом с СНТ «Ягодка». После этого развернулись масштабные поиски остальных останков. Затем сыщики вышли на след Гоока. Ему вменили убийство Ольги и ее сына. Суд отправил его в следственный изолятор до 17 июня. Другие подробности резонансного ЧП — в сюжете агентства.
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