«Нужны предприниматели, а не госкорпорации»: тюменский миллионер высказался против устаревшей модели бизнеса

Тюменский девелопер Пискулин заявил, что России нужны не госкорпорации, а гении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пискулин уверен, что новые технологии создаются не по приказу, а по вдохновению
Пискулин уверен, что новые технологии создаются не по приказу, а по вдохновению Фото:

Тюменский миллионер, глава девелоперской компании «Творчество» и создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин заявил, что действующая в России модель бизнеса и разработки новых продуктов и технологий является неэффективной. Об этом одиозный бизнесмен заявил в своем telegram-канале.

«Никто никому не может приказать разработать рыночный, эффективный, качественный и конкурентный продукт. Ни президент, ни даже Господь Бог. Если бы работало — я бы пошел на тренинг, где этот приказ отдают и просил бы лектора приказывать мне», — иронизирует в блоге Пискулин.

Заявление было сделано на фоне новости о закрытии проекта создания нового самолета малой авиации «Байкал». Девелопер привел данные, что самолет должны были построить к 2025 году, но «зашли в тупик».

«В сентябре прошлого года президент просил ускорить разработку, но итог получился не самый лучший. Ну не работает разработка продукта таким образом. Как бы нам ни хотелось этого», — привел доводы он.

Пискулин отметил, что добиться максимальной эффективности можно не приказами и влиянием госкорпораций, а свободой бизнеса. В пример он привел компанию Илона Маска, которая обогнала госструктуры США на поле освоения космического пространства.

«Чтобы у нас появилось автомобилестроение, самолеты, телефоны, мы должны развивать среду, в которой это будет создаваться не по приказу, а само. Нам нужны десятки тысяч предпринимателей, которые будут привлекать частные инвестиции и платить налоги, а не госкорпорации, которые эти налоги тратят», — подвел итог Пискулин.

Ранее тюменский девелопер заявил о запуске нового проекта в Москве. Жилой комплекс высокого класса он планирует возводить совместно с краснодарской компанией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский миллионер, глава девелоперской компании «Творчество» и создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин заявил, что действующая в России модель бизнеса и разработки новых продуктов и технологий является неэффективной. Об этом одиозный бизнесмен заявил в своем telegram-канале. «Никто никому не может приказать разработать рыночный, эффективный, качественный и конкурентный продукт. Ни президент, ни даже Господь Бог. Если бы работало — я бы пошел на тренинг, где этот приказ отдают и просил бы лектора приказывать мне», — иронизирует в блоге Пискулин. Заявление было сделано на фоне новости о закрытии проекта создания нового самолета малой авиации «Байкал». Девелопер привел данные, что самолет должны были построить к 2025 году, но «зашли в тупик». «В сентябре прошлого года президент просил ускорить разработку, но итог получился не самый лучший. Ну не работает разработка продукта таким образом. Как бы нам ни хотелось этого», — привел доводы он. Пискулин отметил, что добиться максимальной эффективности можно не приказами и влиянием госкорпораций, а свободой бизнеса. В пример он привел компанию Илона Маска, которая обогнала госструктуры США на поле освоения космического пространства. «Чтобы у нас появилось автомобилестроение, самолеты, телефоны, мы должны развивать среду, в которой это будет создаваться не по приказу, а само. Нам нужны десятки тысяч предпринимателей, которые будут привлекать частные инвестиции и платить налоги, а не госкорпорации, которые эти налоги тратят», — подвел итог Пискулин. Ранее тюменский девелопер заявил о запуске нового проекта в Москве. Жилой комплекс высокого класса он планирует возводить совместно с краснодарской компанией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...