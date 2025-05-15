Тюменский миллионер, глава девелоперской компании «Творчество» и создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин заявил, что действующая в России модель бизнеса и разработки новых продуктов и технологий является неэффективной. Об этом одиозный бизнесмен заявил в своем telegram-канале.
«Никто никому не может приказать разработать рыночный, эффективный, качественный и конкурентный продукт. Ни президент, ни даже Господь Бог. Если бы работало — я бы пошел на тренинг, где этот приказ отдают и просил бы лектора приказывать мне», — иронизирует в блоге Пискулин.
Заявление было сделано на фоне новости о закрытии проекта создания нового самолета малой авиации «Байкал». Девелопер привел данные, что самолет должны были построить к 2025 году, но «зашли в тупик».
«В сентябре прошлого года президент просил ускорить разработку, но итог получился не самый лучший. Ну не работает разработка продукта таким образом. Как бы нам ни хотелось этого», — привел доводы он.
Пискулин отметил, что добиться максимальной эффективности можно не приказами и влиянием госкорпораций, а свободой бизнеса. В пример он привел компанию Илона Маска, которая обогнала госструктуры США на поле освоения космического пространства.
«Чтобы у нас появилось автомобилестроение, самолеты, телефоны, мы должны развивать среду, в которой это будет создаваться не по приказу, а само. Нам нужны десятки тысяч предпринимателей, которые будут привлекать частные инвестиции и платить налоги, а не госкорпорации, которые эти налоги тратят», — подвел итог Пискулин.
Ранее тюменский девелопер заявил о запуске нового проекта в Москве. Жилой комплекс высокого класса он планирует возводить совместно с краснодарской компанией.
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