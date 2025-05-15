В «Курганавтодоре», где прошли обыски и арест, появился новый руководитель. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В «Курганавтодоре» нашли временного директора
В «Курганавтодоре» нашли временного директора Фото:
новость из сюжета
Арест директора «Курганавтодора» Гонцова

В ГКУ «Курганавтодор», где недавно прошли обыски и был арестован экс-глава Александр Гонцов, появился новый и.о. директора. Им стал Михаил Богомолов, работающий в должности заместителя руководителя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.

«И.о. руководителя „Курганавтодора“ стал Михаил Богомолов. В учреждении он на должности замдиректора по строительству автомобильных дорог», — сообщили источники.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с Михаилом Богомоловым через приемную. В учреждении журналисту сказали, что его нет на месте. Редакцией был направлен официальный запрос на электронную почту.

Ранее URA.RU писало, что бывшего руководителя госкомпании арестовали за превышение должностных полномочий и отправили в СИЗО на два месяца. За день до этого в офисе учреждения и в машине Гонцова прошли обыски. Следователи обвиняют мужчину в подписании актов приемки не выполненных работ по госконтракту на реконструкцию участка дороги в Шадринском округе на сумму почти 124 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ГКУ «Курганавтодор», где недавно прошли обыски и был арестован экс-глава Александр Гонцов, появился новый и.о. директора. Им стал Михаил Богомолов, работающий в должности заместителя руководителя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. «И.о. руководителя „Курганавтодора“ стал Михаил Богомолов. В учреждении он на должности замдиректора по строительству автомобильных дорог», — сообщили источники. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Михаилом Богомоловым через приемную. В учреждении журналисту сказали, что его нет на месте. Редакцией был направлен официальный запрос на электронную почту. Ранее URA.RU писало, что бывшего руководителя госкомпании арестовали за превышение должностных полномочий и отправили в СИЗО на два месяца. За день до этого в офисе учреждения и в машине Гонцова прошли обыски. Следователи обвиняют мужчину в подписании актов приемки не выполненных работ по госконтракту на реконструкцию участка дороги в Шадринском округе на сумму почти 124 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...