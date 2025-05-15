В ГКУ «Курганавтодор», где недавно прошли обыски и был арестован экс-глава Александр Гонцов, появился новый и.о. директора. Им стал Михаил Богомолов, работающий в должности заместителя руководителя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.
«И.о. руководителя „Курганавтодора“ стал Михаил Богомолов. В учреждении он на должности замдиректора по строительству автомобильных дорог», — сообщили источники.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с Михаилом Богомоловым через приемную. В учреждении журналисту сказали, что его нет на месте. Редакцией был направлен официальный запрос на электронную почту.
Ранее URA.RU писало, что бывшего руководителя госкомпании арестовали за превышение должностных полномочий и отправили в СИЗО на два месяца. За день до этого в офисе учреждения и в машине Гонцова прошли обыски. Следователи обвиняют мужчину в подписании актов приемки не выполненных работ по госконтракту на реконструкцию участка дороги в Шадринском округе на сумму почти 124 млн рублей.
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