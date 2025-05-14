14 мая 2025

«Диванные писаки»: глава таджикской диаспоры осудил мигрантов, желающих создать в ХМАО национальную республику

Глава таджикской диаспоры осудил мигрантов, желающих создать в ХМАО республику
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава таджикского национально-культурного объединения напомнил, что приезжие обязаны уважать законы страны, в которую пребывают
Глава таджикского национально-культурного объединения напомнил, что приезжие обязаны уважать законы страны, в которую пребывают Фото:

Руководитель таджикской диаспоры в ХМАО Файзуло Аминов раскритиковал комментаторов, которые обсуждали возможность создания на территории Югры «национальной республики». В разговоре с журналистом URA.RU он назвал этих людей «диванными писаками».

«Это переписка двух-трех граждан. И неизвестно, что это за люди. Мое мнение такое — если вы найдете человека, который такое скажет, мы покажем ему, как это — „строить джамаат“ в чужом краю. Ты приехал в чужой край — живи по местным законам. Это просто диванные писаки, которые боятся лицо показать», — высказался руководитель таджикского национально-культурного объединения «Вахдат-Север» Аминов.

Он также заявил, что не согласен с утверждением о том, что в Югре большое количество таджиков. По его оценке, количество земляков в регионе снижается. «Но [их становится меньше]. На 40% уменьшилось количество мигрантов. 60 тысяч рублей которые [они в России] зарабатывают — в Таджикистане они получают гораздо больше, 100 тысяч. Никто не хочет уезжать. Сейчас официальная зарплата в Таджикистане — 70-80 тысяч рублей», — добавил руководитель диаспоры.

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Руководитель таджикской диаспоры в ХМАО Файзуло Аминов раскритиковал комментаторов, которые обсуждали возможность создания на территории Югры «национальной республики». В разговоре с журналистом URA.RU он назвал этих людей «диванными писаками». «Это переписка двух-трех граждан. И неизвестно, что это за люди. Мое мнение такое — если вы найдете человека, который такое скажет, мы покажем ему, как это — „строить джамаат“ в чужом краю. Ты приехал в чужой край — живи по местным законам. Это просто диванные писаки, которые боятся лицо показать», — высказался руководитель таджикского национально-культурного объединения «Вахдат-Север» Аминов. Он также заявил, что не согласен с утверждением о том, что в Югре большое количество таджиков. По его оценке, количество земляков в регионе снижается. «Но [их становится меньше]. На 40% уменьшилось количество мигрантов. 60 тысяч рублей которые [они в России] зарабатывают — в Таджикистане они получают гораздо больше, 100 тысяч. Никто не хочет уезжать. Сейчас официальная зарплата в Таджикистане — 70-80 тысяч рублей», — добавил руководитель диаспоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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