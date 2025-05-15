Захарова: у России изменилась позиция по миру

У России изменилась позиция по урегулированию конфликта на Украине с 2022 года из-за ситуации на земле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Есть эти изменения в российской позиции. Эти изменения отражены в изменениях на земле», — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.
Она также отметила, что территория Украины уменьшается каждый раз, когда ее власти срывают переговорный процесс. В качестве примера Захарова привела слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее говорил, что если бы договоренности, достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле, были выполнены, Украина сохранила бы часть Донбасса. Захарова добавила, что «эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории».
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были приостановлены в 2022 году по инициативе Киева. Сегодня они были возобновлены по инициативе президента РФ Владимира Путина, который в ночь на 11 мая предложил вновь начать диалог без предварительных условий. В этот раз как и тогда российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Российские представители уже прибыли в Стамбул. При этом самого российского лидера на встрече не будет. По данным ТАСС, переговоры начнутся примерно через 2-3 часа. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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