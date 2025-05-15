ВС РФ будут «сокращать» территорию Украины при срыве переговоров в Стамбуле со стороны Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Но с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше», — заявила Захарова на брифинге, ссылаясь на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова от 28 сентября 2024 года. Ее цитирует ТАСС. Ранее министр иностранных дел отмечал, что если бы договоренности, достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле, были выполнены, Украина сохранила бы часть Донбасса. По его словам, каждый срыв переговоров обворачивается для Украины территориальными потерями.
Сегодня в Стамбуле пройдут российско-украинские переговоры, которые были приостановлены в 2022 году по инициативе Киева. С данной инициативой ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил возобновить диалог без предварительных условий. Его идею поддержал американский лидер Дональд Трамп, который призвал главу Украины Владимира Зеленского немедленно согласиться на переговоры.
Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, который также возглавлял переговорную группу РФ в 2022 году. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путина на этих переговорах не будет. За ходом встречи РФ и Украины — следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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