«Есть несколько кандидатур»: мэр высказался об отложенных выборах ректора УрФУ

Глава Екатеринбурга Орлов: набсовет УрФУ не планировал обсуждать выборы ректора

15 мая 2025 в 17:55 Размер текста - 17 +

Уже в июне в УрФУ появится новый ректор Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Ректор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность На должность ректора УрФУ претендуют несколько человек. А окончательное решение набсовет УрФУ не стал принимать 15 мая по причине того, что вопроса не было в повестке, заявил URA.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (входит в набсовет). «Этого вопроса в повестке не было. Сегодня смотрели план финансово-хозяйственной деятельности, итоги участия в международных [мероприятиях]. Прерогатива набсовета — рекомендовать министерству кандидатуру для назначения на должность ректора. Он назначается распоряжением председателя правительства Российской Федерации также с учетом мнения профильного министерства (науки и высшего образования — примю ред.)», — поделился Орлов. «Кандидатуры [на пост ректора] сегодня рассматриваются, они предложены», — добавил он, не называя фамилий. О том, что набсовет УрФУ отложил принятие этого кадрового решения, URA.RU сообщило несколько часов назад. Сразу два собеседника агентства, знакомые с тем, как готовилось это заседание, говорили, что тема в повестке есть. Полномочия действующего ректора Виктора Кокшарова (с середины апреля он находится в статусе исполняющего обязанности) истекут к июню. На его место рассматривают двух основных кандидатов — директора радиофака УрФУ Илью Обабкова и первого проректора по экономике Даниила Сандлера. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На должность ректора УрФУ претендуют несколько человек. А окончательное решение набсовет УрФУ не стал принимать 15 мая по причине того, что вопроса не было в повестке, заявил URA.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (входит в набсовет). «Этого вопроса в повестке не было. Сегодня смотрели план финансово-хозяйственной деятельности, итоги участия в международных [мероприятиях]. Прерогатива набсовета — рекомендовать министерству кандидатуру для назначения на должность ректора. Он назначается распоряжением председателя правительства Российской Федерации также с учетом мнения профильного министерства (науки и высшего образования — примю ред.)», — поделился Орлов. «Кандидатуры [на пост ректора] сегодня рассматриваются, они предложены», — добавил он, не называя фамилий. О том, что набсовет УрФУ отложил принятие этого кадрового решения, URA.RU сообщило несколько часов назад. Сразу два собеседника агентства, знакомые с тем, как готовилось это заседание, говорили, что тема в повестке есть. Полномочия действующего ректора Виктора Кокшарова (с середины апреля он находится в статусе исполняющего обязанности) истекут к июню. На его место рассматривают двух основных кандидатов — директора радиофака УрФУ Илью Обабкова и первого проректора по экономике Даниила Сандлера. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.