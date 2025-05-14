Аналитики назвали выгодные способы купить загородную недвижимость в ХМАО

В Югре выгода от покупки загородной недвижимости во многом зависит от того, как будет рассчитываться покупатель — наличными или заемными средствами. Что лучше приобрести — дом или землю и в каких случаях, рассказали URA.RU эксперты компании «Этажи».
«На сегодняшний день все зависит от формы расчета. Если у покупателя есть наличные, лучше купить дом, если брать ипотеку, выгоднее приобрести землю и строить его самостоятельно», — рассказала агентству руководитель направления загородной недвижимости сургутского филиала Наталья Нестерова.
Если говорить о готовых домах с участками за наличные, то в Сургуте, к примеру, можно купить такую недвижимость до 6 миллионов рублей. В эту сумму войдут полностью обустроенный дом с баней, беседкой, гаражом и ухоженным участком.
Если же приобретается недвижимость с использованием ипотеки, предпочтительнее купить участок и после возводить жилье. «В таком случае можно воспользоваться программой семейной ипотеки с низкой ставкой — от 6%. Для сравнения: ставка на ипотеку при покупке готовых домов сегодня составляет порядка 27%, что делает такой вариант значительно менее привлекательным», — пояснила эксперт.
По словам риэлторов, стоит обратить внимание и на время года, в которое приобретается загородная недвижимость. Если ориентироваться на выбор наиболее подходящего участка, лучшим временем считается весна. В этот период можно объективно оценить, подвержен ли участок затоплению, и в целом понять, в каком он состоянии. А дом для круглогодичного проживания лучше покупать в зимний период, когда можно максимально оценить его технические характеристики.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте наибольшим спросом пользуются дачи стоимостью 2,5–3 миллиона рублей. Также жителей города интересуют земельные участки, не имеющие ограничений и подходящие под строительство загородного дома.
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