Директор и преподаватель колледжа Шадринска заподозрены в получении взятки

В Шадринске (Курганская область) директор и преподаватель одного из местных колледжей заподозрены в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц»). Об этом сообщает СУ СК по Курганской области.
«По данным следствия, в 2022-2023 гг. директор и преподаватель колледжа получили взятки в размере от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей от трех студентов указанного образовательного учреждения. За денежное вознаграждение директор образовательной организации изготавливала выпускные квалификационные работы от имени студентов, обеспечивая их допуск к защите ВКР, а преподаватель способствовала получению положительных итоговых оценок, будучи в составе экзаменационной комиссии», — пишет ведомство.
Директор и преподаватель использовали деньги по своему усмотрению. Следствие уже предъявило обвиняемым официальные обвинения по трем эпизодам преступной деятельности. 13 мая 2025 года по местам жительства и работы подозреваемых прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, компьютерная техника и средства связи, представляющие интерес для расследования. По ходатайству следствия суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее в Курганской области уже возбуждались уголовные дела, связанные с коррупцией в образовательных учреждениях. В 2024 году двое студентов Лесниковского филиала Курганского госуниверситета через посредника передали преподавателю взятку за успешную сдачу сессии, а руководство того же филиала подозревается в организации незаконной миграции иностранных студентов.
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