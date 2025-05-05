В Кургане иногородних студентов КГУ обвинили в даче взяток преподавателю

Два студента из Челябинска и Ханты-Мансийска подозреваются во взятке преподавателю через посредника. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области. По данным источников, приближенных к правоохранительным органам, события происходили в Лесниковском филиале Курганского госуниверситета.
По данным следствия, двое студентов заочного отделения через посредника передали преподавателю 30 тысяч рублей. «За данное денежное вознаграждение обвиняемые беспрепятственно „сдали“ сессию в 2024 году, получив удовлетворительные оценки за зачеты и экзамены без фактической их сдачи», — уточнили в СК. Противоправная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области. Оба обвиняемых признали свою вину и активно способствовали раскрытию преступления.
Ведомство отмечает, что уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство. После установления всех обстоятельств произошедшего следователь даст правовую оценку действиям бывшего преподавателя вуза.
Ранее Лесниковский филиал Курганского госуниверситета уже фигурировал в уголовных делах. Следственные органы расследуют возможные миграционные нарушения, связанные с приемом иностранных студентов, а и.о. руководителя филиала Светлана Сажина находится под арестом по подозрению в организации незаконной миграции.
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