Замгубернатора ХМАО Майер погасила резонансный скандал, взяв подчиненных в ежовые рукавицы. Видео

Замгубернатора Майер заставила подчиненных уладить конфликт в ДШИ Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Замгубернатора ХМАО Елена Майер жестко пресекла конфликт в ДШИ-1 Нижневартовска
Замгубернатора ХМАО Елена Майер жестко пресекла конфликт в ДШИ-1 Нижневартовска Фото:

Замгубернатора ХМАО Елена Майер погасила резонансный скандал, взяв подчиненных в ежовые рукавицы. Источники URA.RU сообщают, что благодаря ее вмешательству директор ДШИ-1 Нижневартовска Ирина Чижеская принесла публичные извинения за действия преподавательницы, выбившей из рук учениц именинный пирог, с которым они шли поздравить своего педагога.

«Учреждение известно и другими происшествиями, которые до этого сходили с рук директору Чижевской не без поддержки местных элит. При участии Майер соцблок мэрии оперативно отреагировал, и Чижевскую заставили провести комиссию по этике, наказать оскандалившуюся учительницу и принести публичные извинения на видео. И это стало уроком для других муниципалитетов — вмешательство Майер дало понять, что спускать беспредел с рук никому не дадут», — отмечает инсайдер.

Ученицы шли с тортом и пирогом поздравить своего педагога — заслуженного художника России Сергея Медведева. На пути им попалась концертмейстер — преподаватель вокального отделения Татьяна Новоселова. Ее возмутили зажженные свечи на торте, и она принялась выбивать из рук девочки, которая несла обычный пирог, коробку, приговаривая: «Нечаянно. И это тоже нечаянно». Ученицы сняли поведение Новоселовой на видео, которое разлетелось по местным группам.  Комментарий департамента внутренней политики ХМАО ожидается.

Ранее URA.RU писало, что директор ДШИ-1 Ирина Чижевская принесла публичные извинения на видео. Новоселова перед камерой не извинялась, но сделала это перед обучающимися.

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Замгубернатора ХМАО Елена Майер погасила резонансный скандал, взяв подчиненных в ежовые рукавицы. Источники URA.RU сообщают, что благодаря ее вмешательству директор ДШИ-1 Нижневартовска Ирина Чижеская принесла публичные извинения за действия преподавательницы, выбившей из рук учениц именинный пирог, с которым они шли поздравить своего педагога. «Учреждение известно и другими происшествиями, которые до этого сходили с рук директору Чижевской не без поддержки местных элит. При участии Майер соцблок мэрии оперативно отреагировал, и Чижевскую заставили провести комиссию по этике, наказать оскандалившуюся учительницу и принести публичные извинения на видео. И это стало уроком для других муниципалитетов — вмешательство Майер дало понять, что спускать беспредел с рук никому не дадут», — отмечает инсайдер. Ученицы шли с тортом и пирогом поздравить своего педагога — заслуженного художника России Сергея Медведева. На пути им попалась концертмейстер — преподаватель вокального отделения Татьяна Новоселова. Ее возмутили зажженные свечи на торте, и она принялась выбивать из рук девочки, которая несла обычный пирог, коробку, приговаривая: «Нечаянно. И это тоже нечаянно». Ученицы сняли поведение Новоселовой на видео, которое разлетелось по местным группам.  Комментарий департамента внутренней политики ХМАО ожидается. Ранее URA.RU писало, что директор ДШИ-1 Ирина Чижевская принесла публичные извинения на видео. Новоселова перед камерой не извинялась, но сделала это перед обучающимися.
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© Служба новостей «URA.RU»
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