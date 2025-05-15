Медики сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на Фестивальном месторождении в ЯНАО

Состояние двух вахтовиков, пострадавших в ходе ЧП на Фестивальном месторождении в Пуровском районе (ЯНАО) 10 мая, остается стабильно тяжелым. Один из пациентов переведен из реанимации в отделение Ноябрьской горбольницы. Об этом агентству URA.RU сообщили в окружном депздраве.
«Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении Ноябрьской городской больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один пациент переведен в отделение», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пострадавшие при взрыве двух скважин на Фестивальном месторождении вахтовики, в том числе супервайзер «Харампурнефтегаза» Вадим Гусанов направлены в городскую больницу Ноябрьска в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие получили сильные ожоги.
Огненный фонтан на кустовой площадке № 11 Фестивального месторождения открылся 10 мая в 23:25 часов по местному времени. На одной из скважин шли ремонтные работы.
Ни ПАО «Роснефть», ни его дочерняя компания «Харампурнефтегаз» никаких официальных заявлений по поводу инцидента на Фестивальном месторождении не сделали. Горение на двух скважинах продолжается. Бурильщики считают, что потушить пламя невозможно.
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