В Москве задержали сотрудников «Эксмо» по делу о пропаганде ЛГБТ*

В Москве задержаны сотрудники издательства «Индивидуум принт», входящего в структуру «Эксмо», по уголовному делу о пропаганде деятельности ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено в РФ). Об этом сообщили в главном СУ СК РФ по Москве.
По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое сотрудников издавали и распространяли литературу, пропагандирующую деятельность движения ЛГБТ, среди подростков. «Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение», — говорится в telegram-канале пресс-службы ведомства.
Там также уточнили, что в ходе обысков у них было изъято более 1000 экземпляров запрещенной литературы. Следователи намерены обратиться в Замоскворецкий районный суд Москвы с просьбой арестовать сотрудников издательства. Ранее также стало известно о задержании директора издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около 10 человек.
Заместитель директора издательства «Эксмо» Екатерина Кожанова заявила, что задержание сотрудников стало неожиданностью для компании, так как ранее не было никаких официальных претензий. Она также добавила, что книги издательства Popcorn Books, которые разыскивали правоохранители из-за пропаганды нетрадиционных отношений, уже сняты с продажи.
*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенным в РФ
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