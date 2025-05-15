В Тюмени водители начали массово заклеивать номера своих автомобилей для того, чтобы избежать штрафов за неправильную парковку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. С мая в городе начали работать мобильные комплексы видеофиксации таких нарушений. Штраф за неправильную парковку в Тюмени составляет 2 500 рублей.
«Водители бросают машины где попало, предварительно закрыв часть государственного номера непрозрачной пленкой. Таким образом система фиксации не может распознать, какие символы на нем изображены», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В социальных сетях появилась информация о том, что таким способом также активно пользуются тюменские таксисты. «Таксисты стали умышленно скрывать свои госномера на парковке около жд вокзала. Видимо, чтобы не получить штраф с мобильных камер», — написал один из подписчиков паблика «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости и т.д.» соцсети «ВКонтакте».
С мая в Тюмени начали работать мобильные комплексы фиксации фактов неправильной парковки. Сразу после этого буквально за три дня автовладельцам выписали 1 200 штрафов на общую сумму более трех с половиной миллионов рублей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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