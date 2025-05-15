Аналитики назвали самые популярные у пермяков автомобили

В Перми с начала 2025 года самыми популярными автомобилями стали Lada, Hyundai и Volkswagen. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «СберАвто»
«В Перми в топ наиболее часто приобретаемых с начала 2025 года моделей авто вошли Lada Vesta, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. При этом в Прикамье популярностью пользуются Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio», — говорится в сообщении.
Эксперты также отметили, что в городах-миллионниках, к которым относится и Пермь, покупают более дорогие автомобили. Однако они не всегда новее по году выпуска. Их средняя цена составляет 1,15 млн рублей, а год выпуска — 2012. В регионах машины покупают дешевле (990 тысяч рублей) и свежее (2014 года выпуска).
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