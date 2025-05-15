15 мая 2025

Аналитики назвали самые популярные у пермяков автомобили

Жители Пермского края чаще выбирают отечественные автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Перми и края выбирают разные модели автомобилей
Жители Перми и края выбирают разные модели автомобилей Фото:

В Перми с начала 2025 года самыми популярными автомобилями стали Lada, Hyundai и Volkswagen. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «СберАвто»

«В Перми в топ наиболее часто приобретаемых с начала 2025 года моделей авто вошли Lada Vesta, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. При этом в Прикамье популярностью пользуются Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio», — говорится в сообщении.

Эксперты также отметили, что в городах-миллионниках, к которым относится и Пермь, покупают более дорогие автомобили. Однако они не всегда новее по году выпуска. Их средняя цена составляет 1,15 млн рублей, а год выпуска — 2012. В регионах машины покупают дешевле (990 тысяч рублей) и свежее (2014 года выпуска).

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В Перми с начала 2025 года самыми популярными автомобилями стали Lada, Hyundai и Volkswagen. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «СберАвто» «В Перми в топ наиболее часто приобретаемых с начала 2025 года моделей авто вошли Lada Vesta, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. При этом в Прикамье популярностью пользуются Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio», — говорится в сообщении. Эксперты также отметили, что в городах-миллионниках, к которым относится и Пермь, покупают более дорогие автомобили. Однако они не всегда новее по году выпуска. Их средняя цена составляет 1,15 млн рублей, а год выпуска — 2012. В регионах машины покупают дешевле (990 тысяч рублей) и свежее (2014 года выпуска).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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