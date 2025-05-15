В мэрии Челябинска поддержали блокировку электросамокатов

Администрация Челябинска прокомментировала ситуацию с ограничением работы сервисов кикшеринга, заявив об отсутствии подписанного соглашения с операторами. В пресс-службе мэрии URA.RU подчеркнули, что документ, направленный 6 мая, содержит нормы, призванные обеспечить безопасность всех участников движения. Однако, обратной связи от компаний так и не поступило.
«До сих пор мы не получили обратной связи от операторов, соглашение с их стороны не подписано. Хотя документ разрабатывался совместно. Тем временем практически каждый день на улицах города происходят ДТП с участием самокатов. Мы видим, как игнорируются правила безопасности и не соблюдаются все ранее достигнутые договоренности», — заявили в мэрии.
Согласно документу, ключевые меры для уменьшения числа ДТП включают ограничение скорости для самокатчиков, запрет движения в определенных зонах и в состоянии опьянения, запрет на езду вдвоем и для детей младше 14 лет. Также, обязательным становится использование специальных стоянок. В мэрии подчеркнули, что заинтересованы во всестороннем расследовании каждого ДТП с участием самокатов и оказывают необходимое содействие следствию, назвав наведение порядка в этой сфере общей задачей.
В Челябинске было возбуждено уголовное дело после того, как 12-летний мальчик сбил на электросамокате 65-летнего мужчину. Мужчина получил тяжелые травмы. С утра 15 мая сотрудники СК начали опечатывать электросамокаты в Челябинске, а примерно в 16 часов сервис перестал работать полностью. В следственном управлении СКР по региону заявили, что с улиц изъято более 1,5 тыс. электросамокатов.
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