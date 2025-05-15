В СКР по Челябинской области объяснили блокировку электросамокатов в областном центре следственными действиями в отношении руководителей сразу нескольких прокатных организаций. Предварительно, они не обеспечили надлежащие условия эксплуатации электросамокатов, из-за чего пострадали люди, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации. Из-за этого с 1 января 2024 по 14 мая текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием арендуемых средств индивидуальной мобильности пострадали более 130 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору). Следствие установит причины и условия, способствовавшие случившемуся, и примет меры для недопущения к эксплуатации электрических средств индивидуальной мобильности в нарушение установленных требований.
«Из органов местного самоуправления и коммерческих организаций запрошена необходимая документация, в том числе относительно оснований размещения средств передвижения на территории региона. Проводятся допросы, изъято более 1,5 тысяч электросамокатов, после осмотра которых будет решен вопрос о признании их в качестве вещественных доказательств. Назначены судебные экспертизы для исследования технического состояния транспортных средств, в том числе наличия необходимого программного обеспечения», — отметили в ведомстве.
13 мая в Челябинске 12-летний мальчик сбил на электросамокате 65-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу. В тот же день было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.
15 мая сотрудники СК стали опечатывать электросамокаты в Челябинске. Во второй половине дня сервис был полностью отключен. Электросамокаты стали собирать с улиц и увозить на стоянки.
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