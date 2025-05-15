Вице-мэр из ХМАО после отставки назначен ректором вуза в Архангельске

Экс-заместитель главы Урая Михаил Данилов возглавит Северный Арктический федеральный университет (САФУ) в Архангельске. Об этом URA.RU рассказал сам Данилов.
«Уже прибыл в Архангельск, пока что буду занимать должность исполняющего обязанности ректора. Позже пройдет официальное назначение», — рассказал Данилов. Контракт с Даниловым заключен на год.
Ранее URA.RU писало, что Данилов уволился из мэрии Урая после уголовного дела в отношении его подчиненной — начальницы управления по развитию местного самоуправления Натальи Емшановой, подозреваемой в хищении 500 тысяч рублей. Он, как и планировал, вернулся к преподавательской деятельности — у экс-чиновника ученая степень профессора политологии.
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