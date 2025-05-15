Вице-мэр из ХМАО после отставки назначен ректором вуза в Архангельске

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Экс-замглавы Урая Данилов возглавит университет в Архангельске
Экс-замглавы Урая Данилов возглавит университет в Архангельске Фото:

Экс-заместитель главы Урая Михаил Данилов возглавит Северный Арктический федеральный университет (САФУ) в Архангельске. Об этом URA.RU рассказал сам Данилов.

«Уже прибыл в Архангельск, пока что буду занимать должность исполняющего обязанности ректора. Позже пройдет официальное назначение», — рассказал Данилов. Контракт с Даниловым заключен на год.

Ранее URA.RU писало, что Данилов уволился из мэрии Урая после уголовного дела в отношении его подчиненной — начальницы управления по развитию местного самоуправления Натальи Емшановой, подозреваемой в хищении 500 тысяч рублей. Он, как и планировал, вернулся к преподавательской деятельности — у экс-чиновника ученая степень профессора политологии.

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Экс-заместитель главы Урая Михаил Данилов возглавит Северный Арктический федеральный университет (САФУ) в Архангельске. Об этом URA.RU рассказал сам Данилов. «Уже прибыл в Архангельск, пока что буду занимать должность исполняющего обязанности ректора. Позже пройдет официальное назначение», — рассказал Данилов. Контракт с Даниловым заключен на год. Ранее URA.RU писало, что Данилов уволился из мэрии Урая после уголовного дела в отношении его подчиненной — начальницы управления по развитию местного самоуправления Натальи Емшановой, подозреваемой в хищении 500 тысяч рублей. Он, как и планировал, вернулся к преподавательской деятельности — у экс-чиновника ученая степень профессора политологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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