Почти все лето сестры Камшиловы проведут в СИЗО: главные новости Кургана за 15 мая

Скандальным автоподставщицам из Кургана Камшиловым продлили арест. Елена и Марина останутся в СИЗО до 19 августа. Эти и другие важные и актуальные новости Кургана URA.RU расскажет в своем дайджесте.
Возвращение автобусного маршрута
В деревне Октябрь Курганской области возобновлено транспортное сообщение с другими населенными пунктами. Как сообщает прокуратура Уральского федерального округа, с 2019 года 150 жителей деревни были полностью отрезаны от регулярных автобусных маршрутов. Вопрос был решен после обращения 66-летней местной жительницы и последующей прокурорской проверки.
Помимо восстановления транспортного сообщения, местные власти по представлению прокуратуры обеспечили надлежащее уличное освещение в деревне Октябрь. Были заменены светильники, в том числе у дома заявительницы, что повысило безопасность и комфорт для сельчан.
Закрытие полиграфической фирмы после 19 лет работы
В Кургане ликвидирована компания «Заурал-Принт», одним из владельцев которой был черногорский бизнесмен Алексей Дудич. По информации источников, фирма не вела активной деятельности в последние годы и официально прекратила существование спустя почти два десятилетия работы.
Первый рабочий день нового мэра Кургана
Антон Науменко начал исполнять обязанности мэра Кургана. Его первый день прошел в рабочем режиме: чиновник провел совещания, объезд города и подписал ряд документов. По данным источников, переход на новую должность не изменил привычного уклада работы градоначальника.
Суд продлил арест дочерям депутата гордумы Кургана
Курганский суд оставил под стражей дочерей депутата городской думы Ивана Камшилова. Женщин подозревают в причастности к организации автоподстав с целью получения выгоды. Срок содержания под стражей продлен до 19 августа 2025 года.
Закон о переходе такси на отечественные автомобили
Депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил, что новый федеральный закон, обязывающий таксистов использовать только отечественные автомобили, может негативно сказаться на транспортной системе региона. По его словам, большинство перевозчиков в Курганской области — самозанятые, которые не смогут выполнить новые требования. Это может привести к уходу водителей из официальных сервисов и росту нелегальных перевозок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!