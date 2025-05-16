В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

Депутат Арапов предложил ввести дополнительный отпуск ради роста рождаемости
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат придумал способ увеличить рождаемость
Депутат придумал способ увеличить рождаемость Фото:

Депутат Госдумы Георгий Арапов предложил ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя» для повышения рождаемости в России. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«Прошу... рассмотреть целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой „демографической недели“ и, в случае поддержки данной инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство России», — сказано в документе с инициативой, который имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению Арапова, такая мера может стать эффективной поддержкой для граждан: это даст возможность остановиться, восстановиться после стресса и достичь внутреннего равновесия, необходимого для принятия решения о рождении ребенка. Для одиноких людей отпуск может стать шансом познакомиться и построить серьезные отношения.

В письме депутат также привел статистику, свидетельствующую о снижении рождаемости: в 2024 году суммарный коэффициент составил 1,41 ребенка на одну женщину, что является рекордно низким показателем за последние десятилетия. Данные Росстата показывают, что более 40% российских домохозяйств состоят из одного человека — около 25 миллионов человек, причем за 20 лет этот показатель вырос почти вдвое. Основную долю одиноких граждан составляют лица трудоспособного возраста (57,4%).

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Депутат Госдумы Георгий Арапов предложил ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя» для повышения рождаемости в России. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову. «Прошу... рассмотреть целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой „демографической недели“ и, в случае поддержки данной инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство России», — сказано в документе с инициативой, который имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению Арапова, такая мера может стать эффективной поддержкой для граждан: это даст возможность остановиться, восстановиться после стресса и достичь внутреннего равновесия, необходимого для принятия решения о рождении ребенка. Для одиноких людей отпуск может стать шансом познакомиться и построить серьезные отношения. В письме депутат также привел статистику, свидетельствующую о снижении рождаемости: в 2024 году суммарный коэффициент составил 1,41 ребенка на одну женщину, что является рекордно низким показателем за последние десятилетия. Данные Росстата показывают, что более 40% российских домохозяйств состоят из одного человека — около 25 миллионов человек, причем за 20 лет этот показатель вырос почти вдвое. Основную долю одиноких граждан составляют лица трудоспособного возраста (57,4%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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