В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

Депутат Госдумы Георгий Арапов предложил ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя» для повышения рождаемости в России. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
«Прошу... рассмотреть целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой „демографической недели“ и, в случае поддержки данной инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство России», — сказано в документе с инициативой, который имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению Арапова, такая мера может стать эффективной поддержкой для граждан: это даст возможность остановиться, восстановиться после стресса и достичь внутреннего равновесия, необходимого для принятия решения о рождении ребенка. Для одиноких людей отпуск может стать шансом познакомиться и построить серьезные отношения.
В письме депутат также привел статистику, свидетельствующую о снижении рождаемости: в 2024 году суммарный коэффициент составил 1,41 ребенка на одну женщину, что является рекордно низким показателем за последние десятилетия. Данные Росстата показывают, что более 40% российских домохозяйств состоят из одного человека — около 25 миллионов человек, причем за 20 лет этот показатель вырос почти вдвое. Основную долю одиноких граждан составляют лица трудоспособного возраста (57,4%).
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