Нарушители ПДД пополнят бюджет России в восемь раз больше запланированного

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Нарушители ПДД сильно пополнят бюджет
Нарушители ПДД сильно пополнят бюджет Фото:

Штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России в 2025 году принесут в бюджет страны в восемь раз больше средств. Согласно прогнозу Минфина, в 2025 году поступления от штрафов достигнут 52,8 млрд рублей вместо запланированных 6,4 млрд.

«Штрафы водителей, нарушивших ПДД, существенно пополнят российскую казну. Вместо запланированных 6,4 млрд Минфин прогнозирует сумму в 52,8 млрд рублей. Вилка штрафов за превышение скорости изменилась: вместо 500–5000 рублей стало 750–7500 рублей. Льготная оплата штрафов также поменялась: скидка снижена с 50 до 25%», — сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что собранные регионах средства от штрафов планируется направлять на развитие дорожной инфраструктуры и установку новых комплексов фиксации нарушений. Предполагается, что увеличение штрафов и изменение системы их оплаты не только пополнит бюджет, но и повысит дисциплину водителей на дорогах.

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Штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России в 2025 году принесут в бюджет страны в восемь раз больше средств. Согласно прогнозу Минфина, в 2025 году поступления от штрафов достигнут 52,8 млрд рублей вместо запланированных 6,4 млрд. «Штрафы водителей, нарушивших ПДД, существенно пополнят российскую казну. Вместо запланированных 6,4 млрд Минфин прогнозирует сумму в 52,8 млрд рублей. Вилка штрафов за превышение скорости изменилась: вместо 500–5000 рублей стало 750–7500 рублей. Льготная оплата штрафов также поменялась: скидка снижена с 50 до 25%», — сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что собранные регионах средства от штрафов планируется направлять на развитие дорожной инфраструктуры и установку новых комплексов фиксации нарушений. Предполагается, что увеличение штрафов и изменение системы их оплаты не только пополнит бюджет, но и повысит дисциплину водителей на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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