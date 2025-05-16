Нарушители ПДД пополнят бюджет России в восемь раз больше запланированного

Штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России в 2025 году принесут в бюджет страны в восемь раз больше средств. Согласно прогнозу Минфина, в 2025 году поступления от штрафов достигнут 52,8 млрд рублей вместо запланированных 6,4 млрд.
«Штрафы водителей, нарушивших ПДД, существенно пополнят российскую казну. Вместо запланированных 6,4 млрд Минфин прогнозирует сумму в 52,8 млрд рублей. Вилка штрафов за превышение скорости изменилась: вместо 500–5000 рублей стало 750–7500 рублей. Льготная оплата штрафов также поменялась: скидка снижена с 50 до 25%», — сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что собранные регионах средства от штрафов планируется направлять на развитие дорожной инфраструктуры и установку новых комплексов фиксации нарушений. Предполагается, что увеличение штрафов и изменение системы их оплаты не только пополнит бюджет, но и повысит дисциплину водителей на дорогах.
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