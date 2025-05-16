В Госдуме жестко прошлись по Зеленскому из-за Крыма

Депутат Госдумы Ивлев: заявления Зеленского о Крыме — демагогия
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Москва не нуждается демагогии Зеленского о принадлежности Крыма и новых регионов, заявили в Госдуме
Москва не нуждается демагогии Зеленского о принадлежности Крыма и новых регионов, заявили в Госдуме Фото:
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В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма — демагогия. С критикой в адрес украинского лидера выступил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. Он подчеркнул, что России не требуются популистские заявления Владимира Зеленского относительно принадлежности Крыма и новых регионов.

«Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима», — заявил Ивлев. Его слова передает РИА «Новости».

По словам депутата, ссылка Зеленского на конституцию также является несостоятельной. Ивлев подчеркнул, что на Украине нет всенародно принятой конституции, а решения по ней принимались только депутатами Верховной рады, чьи мандаты, по его мнению, находятся под влиянием олигархических и зарубежных групп.

Депутат также отметил отличие в процедуре принятия основных законов двух стран. По его словам, российская конституция была принята на всенародном голосовании, тогда как украинская — без участия граждан страны. Ивлев выразил мнение, что история Украины не знает примеров доверия народу в вопросах государственного устройства, и это, по его словам, подрывает легитимность подобных ссылок со стороны киевских властей.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву провести переговоры. Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Зеленский же прибил в Анкару. 

Во время выступления перед журналистами глава Украины заявил, что Крым, согласно конституции страны, остается украинским полуостровом, и обсуждение вопроса его территориальной принадлежности недопустимо. Также он отметил, что Киев не признает ни полуостров, ни новые регионы частью России в юридическом поле, и это остается официальной позицией Киева.

Крым был включен в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного после смены власти на Украине в марте 2014 года. За присоединение к России проголосовали 96,77% участников плебисцита в Крыму и 95,6% — в Севастополе. В октябре 2022 года, после проведения референдумов, в состав РФ вошли новые территории: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма — демагогия. С критикой в адрес украинского лидера выступил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. Он подчеркнул, что России не требуются популистские заявления Владимира Зеленского относительно принадлежности Крыма и новых регионов. «Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима», — заявил Ивлев. Его слова передает РИА «Новости». По словам депутата, ссылка Зеленского на конституцию также является несостоятельной. Ивлев подчеркнул, что на Украине нет всенародно принятой конституции, а решения по ней принимались только депутатами Верховной рады, чьи мандаты, по его мнению, находятся под влиянием олигархических и зарубежных групп. Депутат также отметил отличие в процедуре принятия основных законов двух стран. По его словам, российская конституция была принята на всенародном голосовании, тогда как украинская — без участия граждан страны. Ивлев выразил мнение, что история Украины не знает примеров доверия народу в вопросах государственного устройства, и это, по его словам, подрывает легитимность подобных ссылок со стороны киевских властей. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву провести переговоры. Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Зеленский же прибил в Анкару.  Во время выступления перед журналистами глава Украины заявил, что Крым, согласно конституции страны, остается украинским полуостровом, и обсуждение вопроса его территориальной принадлежности недопустимо. Также он отметил, что Киев не признает ни полуостров, ни новые регионы частью России в юридическом поле, и это остается официальной позицией Киева. Крым был включен в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного после смены власти на Украине в марте 2014 года. За присоединение к России проголосовали 96,77% участников плебисцита в Крыму и 95,6% — в Севастополе. В октябре 2022 года, после проведения референдумов, в состав РФ вошли новые территории: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.
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