15 мая 2025

Мэр Нижневартовска Кощенко закрыл последнюю вакансию в рядах своих замов. Фото

В Нижневартовске назначен вице-мэр по безопасности Ефремов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Нижневартовска не осталось свободных ставок замов главы
В мэрии Нижневартовска не осталось свободных ставок замов главы Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Кощенко закрыл последнюю вакансию в рядах своих замов. Как и предсказывали источники URA.RU, он назначил на пост вице-мэра по безопасности и экологии Сергея Ефремова, который почти полтора года был в статусе «и.о.». Об назначении сообщили в пресс-службе администрации.

«Распоряжением администрации города Нижневартовска 16 мая 2025 года на должность заместителя главы города Нижневартовска назначен Ефремов Сергей Иванович. Он будет курировать вопросы муниципального контроля, законности, правопорядка и безопасности, природопользования и экологии, организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — прокомментировали в мэрии.

Ефремов, как говорят в кулуарах, был давно согласован окружными властями, но в администрации не спешили с назначением, пока не начали муссироваться слухи о претенденте из числа влиятельных силовиков. Он считается ставленником прежнего зама главы Николая Лукаша, курировавшего, кроме всего прочего, и вопросы экологии (прославился трудоустройством бывших коллег из СК и прокуратуры под девизом «раньше мы сажали людей, а теперь деревья» в управление природопользования и на другие значимые должности, а также громким скандалом с полигоном ТКО за полмиллиарда рублей, который вылился в уголовное дело). Ожидается, что новый вице-мэр сохранит бывшую команду Лукаша и чисток в рядах подконтрольных ему ведомств удастся избежать.

Ранее URA.RU писало о скором назначении Ефремова на пост вице-мэра. Инсайд агентства подтвердился.

Сергей Ефремов будет отвечать за безопасность и вопросы экологии
Сергей Ефремов будет отвечать за безопасность и вопросы экологии
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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Кощенко закрыл последнюю вакансию в рядах своих замов. Как и предсказывали источники URA.RU, он назначил на пост вице-мэра по безопасности и экологии Сергея Ефремова, который почти полтора года был в статусе «и.о.». Об назначении сообщили в пресс-службе администрации. «Распоряжением администрации города Нижневартовска 16 мая 2025 года на должность заместителя главы города Нижневартовска назначен Ефремов Сергей Иванович. Он будет курировать вопросы муниципального контроля, законности, правопорядка и безопасности, природопользования и экологии, организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — прокомментировали в мэрии. Ефремов, как говорят в кулуарах, был давно согласован окружными властями, но в администрации не спешили с назначением, пока не начали муссироваться слухи о претенденте из числа влиятельных силовиков. Он считается ставленником прежнего зама главы Николая Лукаша, курировавшего, кроме всего прочего, и вопросы экологии (прославился трудоустройством бывших коллег из СК и прокуратуры под девизом «раньше мы сажали людей, а теперь деревья» в управление природопользования и на другие значимые должности, а также громким скандалом с полигоном ТКО за полмиллиарда рублей, который вылился в уголовное дело). Ожидается, что новый вице-мэр сохранит бывшую команду Лукаша и чисток в рядах подконтрольных ему ведомств удастся избежать. Ранее URA.RU писало о скором назначении Ефремова на пост вице-мэра. Инсайд агентства подтвердился.
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