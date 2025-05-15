Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Кощенко закрыл последнюю вакансию в рядах своих замов. Как и предсказывали источники URA.RU, он назначил на пост вице-мэра по безопасности и экологии Сергея Ефремова, который почти полтора года был в статусе «и.о.». Об назначении сообщили в пресс-службе администрации.
«Распоряжением администрации города Нижневартовска 16 мая 2025 года на должность заместителя главы города Нижневартовска назначен Ефремов Сергей Иванович. Он будет курировать вопросы муниципального контроля, законности, правопорядка и безопасности, природопользования и экологии, организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — прокомментировали в мэрии.
Ефремов, как говорят в кулуарах, был давно согласован окружными властями, но в администрации не спешили с назначением, пока не начали муссироваться слухи о претенденте из числа влиятельных силовиков. Он считается ставленником прежнего зама главы Николая Лукаша, курировавшего, кроме всего прочего, и вопросы экологии (прославился трудоустройством бывших коллег из СК и прокуратуры под девизом «раньше мы сажали людей, а теперь деревья» в управление природопользования и на другие значимые должности, а также громким скандалом с полигоном ТКО за полмиллиарда рублей, который вылился в уголовное дело). Ожидается, что новый вице-мэр сохранит бывшую команду Лукаша и чисток в рядах подконтрольных ему ведомств удастся избежать.
Ранее URA.RU писало о скором назначении Ефремова на пост вице-мэра. Инсайд агентства подтвердился.
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