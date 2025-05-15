Музыканты из Ямайки и Конго приедут на пермский джаз-фестиваль

Летом в Перми будет джаз
Фестиваль ЛетоJazz в Перми пройдет в июле на городской эспланаде. Среди участников заявлены музыканты не только из России, то также из Конго и Ямайки.
«Конго представит Арсен Мукенди, ему компанию составит квартет Кирилла Кирпичева из Екатеринбурга. Хедлайнером фестиваля будет певица из Ямайки Angelique со своим коллективом Afro Dite», — сообщают в telegram организаторы концерта.
ЛетоJazz пройдет 19 июля под открытым небом на пермской эспланаде. Вход свободный.
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