15 мая 2025

Музыканты из Ямайки и Конго приедут на пермский джаз-фестиваль

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Летом в Перми будет джаз
Летом в Перми будет джаз Фото:

Фестиваль ЛетоJazz в Перми пройдет в июле на городской эспланаде. Среди участников заявлены музыканты не только из России, то также из Конго и Ямайки.

«Конго представит Арсен Мукенди, ему компанию составит квартет Кирилла Кирпичева из Екатеринбурга. Хедлайнером фестиваля будет певица из Ямайки Angelique со своим коллективом Afro Dite», — сообщают в telegram организаторы концерта.

ЛетоJazz пройдет 19 июля под открытым небом на пермской эспланаде. Вход свободный.

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Фестиваль ЛетоJazz в Перми пройдет в июле на городской эспланаде. Среди участников заявлены музыканты не только из России, то также из Конго и Ямайки. «Конго представит Арсен Мукенди, ему компанию составит квартет Кирилла Кирпичева из Екатеринбурга. Хедлайнером фестиваля будет певица из Ямайки Angelique со своим коллективом Afro Dite», — сообщают в telegram организаторы концерта. ЛетоJazz пройдет 19 июля под открытым небом на пермской эспланаде. Вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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