В Кургане завод пытался продать загадочное молоко

В Кургане предотвращена попытка реализации 6,6 тонн молока с нарушением требований по прослеживаемости. Как сообщает пресс-служба Уральского Россельхознадзора у себя на сайте, 15 мая доступ к оформлению ветеринарных сопроводительных документов был заблокирован уполномоченному лицу одного из местных молокоперерабатывающих предприятий. Причиной стало выявление факта внесения заведомо ложной информации о происхождении молочной продукции, что противоречит действующим ветеринарным правилам.
«При анализе данных, полученных искусственным интеллектом в ФГИС „ВетИС“ компонента „Меркурий“, инспектор обнаружил, что 12 мая 2025 года уполномоченное лицо молокоперерабатывающего предприятия из Кургана оформило производственную транзакцию на 6,6 тонн обезжиренного молока. Сырьем для продукции послужил такой же объем пастеризованного молока жирностью 4,4 %. Внесение противоречивых сведений мешает прослеживаемости продукции и свидетельствует о введении потребителя в заблуждение», — пояснили в Россельхознадзоре.
В ведомстве пояснили, что согласно ветеринарным правилам, указание недостоверных сведений в документации на животноводческую продукцию является критической ошибкой и влечет блокировку доступа к оформлению ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий». Таким образом, продукция с нарушенной прослеживаемостью не поступит в реализацию.
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений при оформлении документов на молочную продукцию. В частности, молокоперерабатывающие предприятия допускали ошибки при указании концентрации молочного жира и незаконно продлевали срок годности творога, что также приводило к блокировке доступа к системе «Меркурий» и изъятию продукции из продажи.
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