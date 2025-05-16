Соучастника экс-главы ГАИ Челябинска отправили в СИЗО

Челябинский бизнесмен Ромик Варданян арестован на два месяца в рамках расследования уголовного дела экс-начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде. Такое решение принял Тракторозаводский суд города, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.
Требуя отправить обвиняемого в СИЗО, следователь указал на его двойное гражданство, обширные связи в правоохранительных органах и органах власти. Кроме того, по его словам, есть факт попытки Варданяна воздействовать на свидетеля, который его изобличает. Прокурор, поддерживая ходатайство, добавил, что загранпаспорт у бизнесмена до сих пор не изъят. Защита, в свою очередь, предложила отпустить бизнесмена под залог в 1 миллион 12 тысяч 183 рубля 72 копейки. Либо, как вариант, поместить под домашний арест в его коттедже в поселке Малиновка.
«Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 15 июля», — объявил судья Артем Шагиахметов.
Гайде и Варданяна задержали накануне сотрудники УФСБ по региону. Им предъявили обвинения по факту получения и даче взяток. По версии следствия, будучи руководителем Госавтоинспекции города, несколько лет подряд получал от Варданяна взятки деньгами, люксовыми авто, бытовой техникой и стройматериалами. Только по одному эпизоду есть сведения о получении Гайде свыше 1 млн рублей.
За это Гайде приказывал подчиненным не привлекать к административной ответственности руководство коммерческой организации и ее сотрудников по линии дорожного надзора и безопасности дорожного движения при перевозках грузов по дорогам общего пользования на территории Челябинска.
Сегодня высокопоставленный полицейский был арестован, как и Варданян, на два месяца. В полицейском главке региона проходит служебная проверка, не дожидаясь ее результатов полковник подал рапорт об отставке.
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