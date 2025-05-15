15 мая 2025

Спикер ЗСО Гербер просит челябинцев поучаствовать в предварительном голосовании. Видео

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Предварительное голосование повышает легитимность избирательной системы, говорит Гербер
Предварительное голосование повышает легитимность избирательной системы, говорит Гербер Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Партия «Единая Россия» призывает южноуральцев принять участие в предварительном голосовании в онлайн формате и определить кандидатов, которые пойдут на предстоящие выборы. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

«Партия „Единая Россия“ проводит предварительное голосование по определению кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и представительных органов муниципалитетов. Прошу вас стать онлайн-избирателями и выбрать достойных кандидатов», — написал Гербер на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Предварительное голосование покажет, кто из кандидатов вызывает наибольшее доверие у избирателей. Кроме того, южноуральцы смогут заранее познакомиться с претендентами на депутатские мандаты, оценить их работу и идеи. Голосование поспособствует обновлению депутатского корпуса областного парламента и собраний в города. «Самое важное, предварительное голосование повышает легитимность избирательной системы. Вы сами сможете выбирать, кого хотите видеть в качестве кандидатов на предстоящих выборах в сентябре», — отметил Гербер.

Онлайн-голосование пройдет с 19 по 25 мая. Регистрация выборщиков продлится на сайте предварительного голосования до 23 мая. Итоги праймериз объявят 27 мая. В сентябре жителям региона предстоит выбрать 791 депутата, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания области.

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Партия «Единая Россия» призывает южноуральцев принять участие в предварительном голосовании в онлайн формате и определить кандидатов, которые пойдут на предстоящие выборы. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер. «Партия „Единая Россия“ проводит предварительное голосование по определению кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и представительных органов муниципалитетов. Прошу вас стать онлайн-избирателями и выбрать достойных кандидатов», — написал Гербер на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Предварительное голосование покажет, кто из кандидатов вызывает наибольшее доверие у избирателей. Кроме того, южноуральцы смогут заранее познакомиться с претендентами на депутатские мандаты, оценить их работу и идеи. Голосование поспособствует обновлению депутатского корпуса областного парламента и собраний в города. «Самое важное, предварительное голосование повышает легитимность избирательной системы. Вы сами сможете выбирать, кого хотите видеть в качестве кандидатов на предстоящих выборах в сентябре», — отметил Гербер. Онлайн-голосование пройдет с 19 по 25 мая. Регистрация выборщиков продлится на сайте предварительного голосования до 23 мая. Итоги праймериз объявят 27 мая. В сентябре жителям региона предстоит выбрать 791 депутата, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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