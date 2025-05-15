Партия «Единая Россия» призывает южноуральцев принять участие в предварительном голосовании в онлайн формате и определить кандидатов, которые пойдут на предстоящие выборы. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.
«Партия „Единая Россия“ проводит предварительное голосование по определению кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и представительных органов муниципалитетов. Прошу вас стать онлайн-избирателями и выбрать достойных кандидатов», — написал Гербер на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Предварительное голосование покажет, кто из кандидатов вызывает наибольшее доверие у избирателей. Кроме того, южноуральцы смогут заранее познакомиться с претендентами на депутатские мандаты, оценить их работу и идеи. Голосование поспособствует обновлению депутатского корпуса областного парламента и собраний в города. «Самое важное, предварительное голосование повышает легитимность избирательной системы. Вы сами сможете выбирать, кого хотите видеть в качестве кандидатов на предстоящих выборах в сентябре», — отметил Гербер.
Онлайн-голосование пройдет с 19 по 25 мая. Регистрация выборщиков продлится на сайте предварительного голосования до 23 мая. Итоги праймериз объявят 27 мая. В сентябре жителям региона предстоит выбрать 791 депутата, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!