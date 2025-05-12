Праймериз в Челябинской области: разбираемся, как отдать свой голос онлайн

«Единая Россия» открыла регистрацию на онлайн-голосование за кандидатов на праймериз в Челябинской области. Что необходимо, чтобы отдать свой голос на предварительном этапе — корреспондент URA.RU проверила на себе.
Регистрация на сайте предварительного голосования «ЕР» заняла порядка пяти минут. Первым делом необходимо нажать на иконку с надписью «хочу проголосовать». Зарегистрироваться на портале можно до 23 мая, однако на верификацию профиля также потребуется какое-то время.
При авторизации выбираем «войти через Госуслуги». После чего вводим логин, пароль и код подтверждения из СМС — процедура та же, что и при входе на сам портал. После необходимо дать согласие на обработку данных, нажав кнопку «предоставить».
Следом портал предлагает подтвердить место регистрации и прикрепить подтверждение — фото разворота паспорта, где указан актуальный адрес. В моем случае верификация пройдена не сразу — на момент написания новости с регистрации прошло порядка семи часов, проверка профиля продолжается.
Предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Само выдвижение кандидатов на праймериз завершилось в конце апреля. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.
Как URA.RU сообщили в реготделении «Единой России», в среднем по области приходится пять человек на место. Самая большая конкуренция при этом — в Брединском районе, где на 16 мест претендует 91 депутат, наименьшая — в Кусинском (45 кандидатов на 15 мест).
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