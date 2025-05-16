В Стамбуле прошла встреча представителей Турции, США и Украины

В Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча представителей Турции, США и Украины. Об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции.
Переговоры проходили в закрытом формате, подробности обсуждений пока не раскрываются. Переговоры длились около часа. Информацию приводит ТАСС.
Соединенные Штаты на встрече представляет государственный секретарь Марк Рубио, Турецкую Республику — министр иностранных дел Хакан Фидан, а Украину — глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Кадры прибытия делегаций были размещены Министерством иностранных дел Украины в официальном telegram-канале.
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