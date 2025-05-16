В Стамбуле прошла встреча представителей Турции, США и Украины

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В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины
В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча представителей Турции, США и Украины. Об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции.

Переговоры проходили в закрытом формате, подробности обсуждений пока не раскрываются. Переговоры длились около часа. Информацию приводит ТАСС.

Соединенные Штаты на встрече представляет государственный секретарь Марк Рубио, Турецкую Республику — министр иностранных дел Хакан Фидан, а Украину — глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Кадры прибытия делегаций были размещены Министерством иностранных дел Украины в официальном telegram-канале.

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В Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча представителей Турции, США и Украины. Об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции. Переговоры проходили в закрытом формате, подробности обсуждений пока не раскрываются. Переговоры длились около часа. Информацию приводит ТАСС. Соединенные Штаты на встрече представляет государственный секретарь Марк Рубио, Турецкую Республику — министр иностранных дел Хакан Фидан, а Украину — глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Кадры прибытия делегаций были размещены Министерством иностранных дел Украины в официальном telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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