Мирные переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле. Онлайн-трансляция

Переговоры России и Украины стартуют 16 мая
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Переговоры в Турции были перенесены с 15 на 16 мая
Переговоры в Турции были перенесены с 15 на 16 мая Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Стамбуле 16 мая состоятся прямые переговоры между представителями России и Украины. Руководство российской делегацией возложено на помощника президента Владимира Мединского. В составе переговорной группы также находятся заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU.

09:52 Легитимизация результатов переговоров в Стамбуле возможна, несмотря на истечение срока полномочий Зеленского, заявил Мирошник. Однако желание Киева обсуждать в Стамбуле лишь прекращение огня вызывает озабоченность.

09:51 Шансы на выработку в Стамбуле документа по завершению конфликта есть. Об этом заявил посол МИД Родион Мирошник.

09:46 Переговоры РФ и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая. Об этом сообщает источник ТАСС.

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В Стамбуле 16 мая состоятся прямые переговоры между представителями России и Украины. Руководство российской делегацией возложено на помощника президента Владимира Мединского. В составе переговорной группы также находятся заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. 09:52 Легитимизация результатов переговоров в Стамбуле возможна, несмотря на истечение срока полномочий Зеленского, заявил Мирошник. Однако желание Киева обсуждать в Стамбуле лишь прекращение огня вызывает озабоченность. 09:51 Шансы на выработку в Стамбуле документа по завершению конфликта есть. Об этом заявил посол МИД Родион Мирошник. 09:46 Переговоры РФ и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая. Об этом сообщает источник ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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