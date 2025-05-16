В Стамбуле 16 мая состоятся прямые переговоры между представителями России и Украины. Руководство российской делегацией возложено на помощника президента Владимира Мединского. В составе переговорной группы также находятся заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU.
09:52 Легитимизация результатов переговоров в Стамбуле возможна, несмотря на истечение срока полномочий Зеленского, заявил Мирошник. Однако желание Киева обсуждать в Стамбуле лишь прекращение огня вызывает озабоченность.
09:51 Шансы на выработку в Стамбуле документа по завершению конфликта есть. Об этом заявил посол МИД Родион Мирошник.
09:46 Переговоры РФ и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая. Об этом сообщает источник ТАСС.
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