ООО «Полар» из Лабытнанги (ЯНАО) выплатит обанкроченной «Компании Север» 18,6 млн рублей в качестве компенсации за затопленный в акватории Оби теплоход «Александр Маринеско». Об этом сообщает Арбитражный суд ЯНАО.
Как следует из решения суда от 12 мая 2025 года (имеется в распоряжении редакции), с ООО «Полар» в пользу ООО «Компания „Север“ взысканы убытки в размере 18,5 рублей, расходы на оплату судебной экспертизы в размере 54 тысячи рублей, а также госпошлину в сумме 115,5 тысячи рублей.
В материалах дела указывается, что в октябре 2015 года теплоход «Александр Маринеско», принадлежавший «Компании Север», пришвартовался к причалу ООО «Полар» в Лабытнанги. Ответчик принял теплоход на хранение. Спустя восемь лет, в октябре 2023 года владелец судна, намереваясь вернуть имущество, обнаружил, что от «Александра Маринеско» почти ничего не осталось: у парохода отсутствовали носовой брашпиль, два якоря с цепью, кормовой шпиль, командоконтроллер, кабельные трассы, а также электродвигатели общей мощностью 30 кВт и путевой компас со станиной. Кроме того, помещение, в котором расположен главный двигатель, было полностью затоплено.
Представитель «Полар» отметил на заседании суда, что при приемке спорного судна опись не подготовили и срок исковой давности пропущен, поэтому требования истца счел необоснованными.
Суд с этими аргументами не согласился и отметил, что истец узнал о наличии убытков только при осмотре в сентябре 2023 года. Таким образом, срок исковой давности по заявленным требованиям не пропущен. Кроме этого, теплоход прибыл к причалу ООО «Полар» своим ходом, а значит был исправен.
По данным сервиса СБИС, ООО «Компания Север» — предприятие из Омска, занималось реализацией транспорта. Было признана банкротом. Конкурсное производство суд ввел в апреле 2020 года. Имущество компании распродавалось до июля 2024 года.
ООО «Полар» зарегистрировано в Лабытнанги. Специализируется на перевозках.
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