В ЕС допустили снижение потолка цены на российскую нефть

Европейский союз рассматривает возможность снижения потолка цен на российскую нефть и ужесточения санкций против финансового сектора России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«ЕС разрабатывает новые санкции „для оказания давления на Россию“, которые включат ... понижение так называемого „потолка“ цен на российскую нефть», — подчеркнула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости. Она добавила, что также будут введены ограничения против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и судов теневого флота РФ.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС планирует ввести новые ограничения против российского энергетического экспорта. Она подчеркнула, что необходимо создать дорожную карту для самозапрета стран-союзников на закупку энергоресурсов из России, передает RT.
Помимо этого Евросоюз также готовит 18-ый пакет санкций против почти 200 судов и более 30 компаний, которые помогают России обходить ограничения ЕС. Новый пакет мер будет направлен против теневого флота Москвы, который помогает ей поставлять энергоносители в Европу. В санкционный список также будут внесены 26 лиц, ответственных якобы за дестабилизацию Украины, передает «Национальная служба новостей».
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