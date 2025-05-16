В Тюмени группа из десятка подростков устроила массовую драку с пострадавшими на улице Олимпийской. Кадрами этого происшествия тюменцы поделились в социальных сетях.
«Конфликт между несколькими подростками, начавшийся с потасовки, перерос в избиение лежачих на земле. В результате одного пострадавшего унесли на руках», — пишут очевидцы инцидента в канале «Тюмень. Что произошло».
На кадрах видно, как поначалу группа молодых людей пытается выяснить отношения на словах, но инцидент быстро перерастает в конфликт. Одного из подростков ударили с такой силой, что тот потерял сознание и упал, а еще одного догнали и избили, пока тот лежал на земле. Потерявшего сознание впоследствии несли на руках.
В пресс-службе МВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства массового конфликта. После этого произошедшему будет дана правовая оценка.
Ранее в тюменской школе произошла драка между учениками. Один из них в результате избиения получил травму глазницы. Как отметили родители пострадавшего ребенка, буллинг школьников в учреждении — едва ли не норма.
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