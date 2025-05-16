«Пришлось уносить парня на руках»: подростки устроили массовую драку в Тюмени. Видео

Подростки устроили массовую драку в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел ночью, 16 мая
Инцидент произошел ночью, 16 мая Фото:

В Тюмени группа из десятка подростков устроила массовую драку с пострадавшими на улице Олимпийской. Кадрами этого происшествия тюменцы поделились в социальных сетях.

«Конфликт между несколькими подростками, начавшийся с потасовки, перерос в избиение лежачих на земле. В результате одного пострадавшего унесли на руках», — пишут очевидцы инцидента в канале «Тюмень. Что произошло».

На кадрах видно, как поначалу группа молодых людей пытается выяснить отношения на словах, но инцидент быстро перерастает в конфликт. Одного из подростков ударили с такой силой, что тот потерял сознание и упал, а еще одного догнали и избили, пока тот лежал на земле. Потерявшего сознание впоследствии несли на руках.

В пресс-службе МВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства массового конфликта. После этого произошедшему будет дана правовая оценка.

Ранее в тюменской школе произошла драка между учениками. Один из них в результате избиения получил травму глазницы. Как отметили родители пострадавшего ребенка, буллинг школьников в учреждении — едва ли не норма. 

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В Тюмени группа из десятка подростков устроила массовую драку с пострадавшими на улице Олимпийской. Кадрами этого происшествия тюменцы поделились в социальных сетях. «Конфликт между несколькими подростками, начавшийся с потасовки, перерос в избиение лежачих на земле. В результате одного пострадавшего унесли на руках», — пишут очевидцы инцидента в канале «Тюмень. Что произошло». На кадрах видно, как поначалу группа молодых людей пытается выяснить отношения на словах, но инцидент быстро перерастает в конфликт. Одного из подростков ударили с такой силой, что тот потерял сознание и упал, а еще одного догнали и избили, пока тот лежал на земле. Потерявшего сознание впоследствии несли на руках. В пресс-службе МВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства массового конфликта. После этого произошедшему будет дана правовая оценка. Ранее в тюменской школе произошла драка между учениками. Один из них в результате избиения получил травму глазницы. Как отметили родители пострадавшего ребенка, буллинг школьников в учреждении — едва ли не норма. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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