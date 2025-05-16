Песков прокомментировал предложение о возрождении Совета Россия-НАТО

Песков: пока рано говорить о возрождении Совета Россия — НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Говорить о восстановлении России-НАТО рано
Говорить о восстановлении России-НАТО рано Фото:

В настоящее время обсуждать возрождение Совета Россия — НАТО преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о возможном восстановлении формата взаимодействия между Россией и Североатлантическим альянсом. По словам Пескова, пока никаких реальных инициатив по этому поводу не поступало, а речь идет лишь о рассуждениях в зарубежной прессе.

«Каких-то субстантивных предложений не было, идет речь о рассуждениях в СМИ. Говорить о возобновлении диалога или партнерства в то время как НАТО фактически воюет с РФ, трудно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

По словам представителя Кремля, несмотря на сложившиеся обстоятельства, вопросы безопасности и стратегической стабильности на европейском континенте по-прежнему требуют обсуждения. Песков отметил, что такие диалоги необходимы и должны быть начаты как можно скорее.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Соединенные Штаты пересмотрели свой план по урегулированию ситуации вокруг Украины. Туда добавили пункт о восстановлении деятельности Совета Россия—НАТО.

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В настоящее время обсуждать возрождение Совета Россия — НАТО преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о возможном восстановлении формата взаимодействия между Россией и Североатлантическим альянсом. По словам Пескова, пока никаких реальных инициатив по этому поводу не поступало, а речь идет лишь о рассуждениях в зарубежной прессе. «Каких-то субстантивных предложений не было, идет речь о рассуждениях в СМИ. Говорить о возобновлении диалога или партнерства в то время как НАТО фактически воюет с РФ, трудно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.  По словам представителя Кремля, несмотря на сложившиеся обстоятельства, вопросы безопасности и стратегической стабильности на европейском континенте по-прежнему требуют обсуждения. Песков отметил, что такие диалоги необходимы и должны быть начаты как можно скорее. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Соединенные Штаты пересмотрели свой план по урегулированию ситуации вокруг Украины. Туда добавили пункт о восстановлении деятельности Совета Россия—НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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