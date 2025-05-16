Кремль: Путин получает всю информацию о переговорах в режиме онлайн

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Песков отметил, что Путину в режиме онлайн поставляется вся информация с переговоров
Песков отметил, что Путину в режиме онлайн поставляется вся информация с переговоров Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Кремль подтвердил, что президент Владимир Путин получает всю информацию о переговорах в режиме онлайн. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что переговорная команда России находится на постоянной связи.

«Наша переговорная команда на постоянной связи. Президент получает всю информацию в режиме онлайн», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он отметил, что переговорные позиции полностью определены, а также налажены все необходимые коммуникационные каналы, обеспечивающие оперативную передачу информации между переговорной группой и штабом.

Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация для проведения переговоров с представителями Украины. В состав делегации вошли помощник президента России Владимир Мединский, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин, а также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Ожидается, что встреча сторон начнется в ближайшее время.

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Кремль подтвердил, что президент Владимир Путин получает всю информацию о переговорах в режиме онлайн. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что переговорная команда России находится на постоянной связи. «Наша переговорная команда на постоянной связи. Президент получает всю информацию в режиме онлайн», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он отметил, что переговорные позиции полностью определены, а также налажены все необходимые коммуникационные каналы, обеспечивающие оперативную передачу информации между переговорной группой и штабом. Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация для проведения переговоров с представителями Украины. В состав делегации вошли помощник президента России Владимир Мединский, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин, а также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Ожидается, что встреча сторон начнется в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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