Кремль подтвердил, что президент Владимир Путин получает всю информацию о переговорах в режиме онлайн. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что переговорная команда России находится на постоянной связи.
«Наша переговорная команда на постоянной связи. Президент получает всю информацию в режиме онлайн», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он отметил, что переговорные позиции полностью определены, а также налажены все необходимые коммуникационные каналы, обеспечивающие оперативную передачу информации между переговорной группой и штабом.
Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация для проведения переговоров с представителями Украины. В состав делегации вошли помощник президента России Владимир Мединский, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин, а также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Ожидается, что встреча сторон начнется в ближайшее время.
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