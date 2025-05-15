15 мая 2025

Природнадзор определит вред природе из-за разлива нефти в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Природнадзор обследовал разлив нефти под Нижневартовском
Природнадзор обследовал разлив нефти под Нижневартовском Фото:

Природнадзор Югры обследовал место разлива нефти в лесу под Нижневартовском (ХМАО). Сейчас ведомство выясняет, кто мог допустить загрязнение, и рассчитывает размер ущерба природе. Об этом агентству URA.RU сообщили в окружном природнадзоре.

«В районе 61-го километра автодороги Нижневартовск — Радужный (за шламовым заводом) зафиксировано скопление нефтепродуктов в понижениях рельефа. В настоящее время Нижневартовским управлением Природнадзора уточняются дополнительные сведения: обстоятельства произошедшего, принадлежность земельного участка и лица, допустившие загрязнение, после чего будет решаться вопрос о проведении контрольного мероприятия, определении размера вреда, причиненного окружающей среде, и предъявлении претензии о его возмещении», — ответили URA.RU в ведомстве.

Признаков загрязнения водоемов специалисты не выявили, однако наличие нефтяного разлива официально подтвердили. При этом, по информации Природнадзора, от нефтяных компаний, ведущих деятельность вблизи места происшествия, уведомление об инциденте в ведомство не поступало.

Ранее URA.RU писало, что местные жители нашли нефтяные пятна в лесу и переживают, что загрязнение может попасть в реку. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

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Природнадзор Югры обследовал место разлива нефти в лесу под Нижневартовском (ХМАО). Сейчас ведомство выясняет, кто мог допустить загрязнение, и рассчитывает размер ущерба природе. Об этом агентству URA.RU сообщили в окружном природнадзоре. «В районе 61-го километра автодороги Нижневартовск — Радужный (за шламовым заводом) зафиксировано скопление нефтепродуктов в понижениях рельефа. В настоящее время Нижневартовским управлением Природнадзора уточняются дополнительные сведения: обстоятельства произошедшего, принадлежность земельного участка и лица, допустившие загрязнение, после чего будет решаться вопрос о проведении контрольного мероприятия, определении размера вреда, причиненного окружающей среде, и предъявлении претензии о его возмещении», — ответили URA.RU в ведомстве. Признаков загрязнения водоемов специалисты не выявили, однако наличие нефтяного разлива официально подтвердили. При этом, по информации Природнадзора, от нефтяных компаний, ведущих деятельность вблизи места происшествия, уведомление об инциденте в ведомство не поступало. Ранее URA.RU писало, что местные жители нашли нефтяные пятна в лесу и переживают, что загрязнение может попасть в реку. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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