Природнадзор Югры обследовал место разлива нефти в лесу под Нижневартовском (ХМАО). Сейчас ведомство выясняет, кто мог допустить загрязнение, и рассчитывает размер ущерба природе. Об этом агентству URA.RU сообщили в окружном природнадзоре.
«В районе 61-го километра автодороги Нижневартовск — Радужный (за шламовым заводом) зафиксировано скопление нефтепродуктов в понижениях рельефа. В настоящее время Нижневартовским управлением Природнадзора уточняются дополнительные сведения: обстоятельства произошедшего, принадлежность земельного участка и лица, допустившие загрязнение, после чего будет решаться вопрос о проведении контрольного мероприятия, определении размера вреда, причиненного окружающей среде, и предъявлении претензии о его возмещении», — ответили URA.RU в ведомстве.
Признаков загрязнения водоемов специалисты не выявили, однако наличие нефтяного разлива официально подтвердили. При этом, по информации Природнадзора, от нефтяных компаний, ведущих деятельность вблизи места происшествия, уведомление об инциденте в ведомство не поступало.
Ранее URA.RU писало, что местные жители нашли нефтяные пятна в лесу и переживают, что загрязнение может попасть в реку. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
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