Тюменский подрядчик урвал миллиарды из федерального бюджета

АО «ТОДЭП» из Тюмени выиграло три тендера на содержание федеральных автотрасс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компании предстоит обслуживать трассы из Тюмени в сторону ХМАО, Омска, Кургана и Челябинска
Компании предстоит обслуживать трассы из Тюмени в сторону ХМАО, Омска, Кургана и Челябинска Фото:

Карманный подрядчик властей Тюменской области — АО «ТОДЭП» — выиграло три тендера на содержание федеральных дорог. Общая стоимость контрактов превысила 3,4 миллиарда рублей, сообщает единый реестр госконтрактов.

«Заключено три контракта, во всех трех случаях подрядчиком выступает АО „ТОДЭП“. Стоимость контрактов составляет более 3,4 миллиарда рублей. Во всех трех закупках речь идет о содержании участков федеральных трасс», — сообщают размещенные в реестре контракты.

По условиям контрактов, тюменской фирме предстоит содержать несколько сотен километров на трассах «Челябинск — Курган», «Тюмень — Ханты-Мансийск» и «Тюмень — Омск». Срок действия контрактов закончится 30 июня 2027 года.

Отмечается, что четвертый контракт, выставленный на торги Федеральным дорожным агентством, тюменской компании не достался. 27 километров автодороги «Тюмень — Екатеринбург» предстоит обслуживать воронежской компании «Дороги Черноземья». Стоимость этого контракта составляет 190 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что АО «ТОДЭП» теряет экономическую эффективность. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года не превысила 100 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Карманный подрядчик властей Тюменской области — АО «ТОДЭП» — выиграло три тендера на содержание федеральных дорог. Общая стоимость контрактов превысила 3,4 миллиарда рублей, сообщает единый реестр госконтрактов. «Заключено три контракта, во всех трех случаях подрядчиком выступает АО „ТОДЭП“. Стоимость контрактов составляет более 3,4 миллиарда рублей. Во всех трех закупках речь идет о содержании участков федеральных трасс», — сообщают размещенные в реестре контракты. По условиям контрактов, тюменской фирме предстоит содержать несколько сотен километров на трассах «Челябинск — Курган», «Тюмень — Ханты-Мансийск» и «Тюмень — Омск». Срок действия контрактов закончится 30 июня 2027 года. Отмечается, что четвертый контракт, выставленный на торги Федеральным дорожным агентством, тюменской компании не достался. 27 километров автодороги «Тюмень — Екатеринбург» предстоит обслуживать воронежской компании «Дороги Черноземья». Стоимость этого контракта составляет 190 миллионов рублей. Ранее стало известно, что АО «ТОДЭП» теряет экономическую эффективность. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года не превысила 100 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...