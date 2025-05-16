Тюменский подрядчик урвал миллиарды из федерального бюджета

Карманный подрядчик властей Тюменской области — АО «ТОДЭП» — выиграло три тендера на содержание федеральных дорог. Общая стоимость контрактов превысила 3,4 миллиарда рублей, сообщает единый реестр госконтрактов.
«Заключено три контракта, во всех трех случаях подрядчиком выступает АО „ТОДЭП“. Стоимость контрактов составляет более 3,4 миллиарда рублей. Во всех трех закупках речь идет о содержании участков федеральных трасс», — сообщают размещенные в реестре контракты.
По условиям контрактов, тюменской фирме предстоит содержать несколько сотен километров на трассах «Челябинск — Курган», «Тюмень — Ханты-Мансийск» и «Тюмень — Омск». Срок действия контрактов закончится 30 июня 2027 года.
Отмечается, что четвертый контракт, выставленный на торги Федеральным дорожным агентством, тюменской компании не достался. 27 километров автодороги «Тюмень — Екатеринбург» предстоит обслуживать воронежской компании «Дороги Черноземья». Стоимость этого контракта составляет 190 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что АО «ТОДЭП» теряет экономическую эффективность. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года не превысила 100 миллионов рублей.
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