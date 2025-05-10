Неприбыльный бизнес: сколько на ремонте дорог зарабатывает «карманный» подрядчик тюменских властей

Прибыль крупнейшего тюменского предприятия по содержанию и ремонту дорог «ТОДЭП», которое называют «карманным» подрядчиком местного правительства, снизилась по сравнению с прошлым годом. Об этом гласит финансовая отчетность, которая есть в распоряжении URA.RU.
«Объект наблюдения — АО „ТОДЭП“. Доходы предприятия по итогам 2024 финансового года — 22,1 миллиард рублей. Расходы — 22 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании не превысила 100 миллионов рублей», — гласят отчетные документы.
Анализ отчетности за последние пять лет показывает, что с 2020 года прибыль компании ежегодно уменьшается — даже в те периоды, когда «ТОДЭПу» удавалось нарастить доходы. При этом ФНС отмечает, что у компании нет задолженностей по бюджетным платежам, а вся отчетность сдается вовремя.
Единственным учредителем «ТОДЭП» является департамент имущественных отношений Тюменской области. Эта информация указана на официальном сайте предприятия.
Ранее стало известно, что компания выиграла крупный контракт, стоимость которого превышает миллиард рублей. Этот контракт пополнил и без того обширный портфель подрядов, полученных фирмой в 2025 году.
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