Стало известно, будет ли платным вход на первый городской пляж Тюмени

Вход на первый городской пляж в Тюмени, который откроется летом на озере Круглое, будет бесплатным. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. При этом некоторые услуги на территории зоны отдыха могут быть платными.
«Открытие муниципального пляжа запланировано в летний период текущего года. Вход на территорию муниципального пляжа будет бесплатным. В настоящее время прорабатывается вопрос по предоставлению платных услуг на территории муниципального пляжа», — рассказали агентству в мэрии.
Там же добавили, что нельзя будет заехать на пляж на машине, доступ будет открыт только автомобилям экстренных служб. Ближайшая к зоне отдыха парковка находится в районе развязки на Мельникайте (Мельникайте — Тобольский тракт). Посмотреть, как сейчас выглядит будущий пляж, можно в фоторепортаже URA.RU.
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