Стало известно, будет ли платным вход на первый городской пляж Тюмени

В Тюмени вход на первый городской пляж сделают бесплатным
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый пляж откроется уже этим летом
Первый пляж откроется уже этим летом Фото:

Вход на первый городской пляж в Тюмени, который откроется летом на озере Круглое, будет бесплатным. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. При этом некоторые услуги на территории зоны отдыха могут быть платными.

«Открытие муниципального пляжа запланировано в летний период текущего года. Вход на территорию муниципального пляжа будет бесплатным. В настоящее время прорабатывается вопрос по предоставлению платных услуг на территории муниципального пляжа», — рассказали агентству в мэрии.

Там же добавили, что нельзя будет заехать на пляж на машине, доступ будет открыт только автомобилям экстренных служб. Ближайшая к зоне отдыха парковка находится в районе развязки на Мельникайте (Мельникайте — Тобольский тракт). Посмотреть, как сейчас выглядит будущий пляж, можно в фоторепортаже URA.RU.

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Вход на первый городской пляж в Тюмени, который откроется летом на озере Круглое, будет бесплатным. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. При этом некоторые услуги на территории зоны отдыха могут быть платными. «Открытие муниципального пляжа запланировано в летний период текущего года. Вход на территорию муниципального пляжа будет бесплатным. В настоящее время прорабатывается вопрос по предоставлению платных услуг на территории муниципального пляжа», — рассказали агентству в мэрии. Там же добавили, что нельзя будет заехать на пляж на машине, доступ будет открыт только автомобилям экстренных служб. Ближайшая к зоне отдыха парковка находится в районе развязки на Мельникайте (Мельникайте — Тобольский тракт). Посмотреть, как сейчас выглядит будущий пляж, можно в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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