Сбежавшая из Ханты-Мансийска школьница оказалась воспитанницей детдома

Сбежавшая 9 мая и неделю находящаяся в розыске 15-летняя девочка из Ханты-Мансийска оказалась воспитанницей местного детдома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Она сама из Пыть-Яха. В Ханты-Мансийск ее перевели в Центр помощи семье и детям. Она не захотела находиться там и уехала. Успела побывать в Сургуте, а нашли ее в Пыть-Яхе. Она уже не первый раз убегает», — рассказал инсайдер.
URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентству сообщили в полиции, что девочка найдена. В ближайшее время ее вернут в Ханты-Мансийск.
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