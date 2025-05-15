15 мая 2025

Сбежавшая из Ханты-Мансийска школьница оказалась воспитанницей детдома

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка вернется в Ханты-Мансийск
Девочка вернется в Ханты-Мансийск Фото:

Сбежавшая 9 мая и неделю находящаяся в розыске 15-летняя девочка из Ханты-Мансийска оказалась воспитанницей местного детдома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Она сама из Пыть-Яха. В Ханты-Мансийск ее перевели в Центр помощи семье и детям. Она не захотела находиться там и уехала. Успела побывать в Сургуте, а нашли ее в Пыть-Яхе. Она уже не первый раз убегает», — рассказал инсайдер.

URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентству сообщили в полиции, что девочка найдена. В ближайшее время ее вернут в Ханты-Мансийск.

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Сбежавшая 9 мая и неделю находящаяся в розыске 15-летняя девочка из Ханты-Мансийска оказалась воспитанницей местного детдома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Она сама из Пыть-Яха. В Ханты-Мансийск ее перевели в Центр помощи семье и детям. Она не захотела находиться там и уехала. Успела побывать в Сургуте, а нашли ее в Пыть-Яхе. Она уже не первый раз убегает», — рассказал инсайдер. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентству сообщили в полиции, что девочка найдена. В ближайшее время ее вернут в Ханты-Мансийск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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