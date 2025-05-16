Дочь челябинского олигарха Аристова должна отдать государству 428 млн рублей

Национализированная компания «Агрофирма Южная» взыскала с фирмы дочери бизнесмена Александра Аристова, Елены Кретовой, 428 млн рублей. Как следует из материалов дела, арбитражный суд удовлетворил иск.
«Судебное заседание завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда. Кроме агрофирмы, истцом выступила сама Кретова. Ответчиком была компания «Консультанты Урала», которой владеет бизнесвумен. Разбирательство длилось с декабря 2024 года. Подробностей дела нет.
Агрофирмы «Южная» и «Ариант», Центр пищевой индустрии (ЦПИ) «Ариант» и компания «Кубань-Вино» входят в агрохолдинг «Ариант», который национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Все эти активы теперь принадлежат государству. Холдинг основан бизнесменом Александром Аристовым и некоторое время принадлежал его дочери Елене Кретовой и зятю Александру Кретову. В феврале 2023 года почти весь бизнес был сосредоточен в руках Александра Кретова, а за Еленой Кретовой осталась компания «Консультанты Урала».
Все личное имущество Аристовых и Кретовых арестовано. С двух семей, а также с их бывших деловых партнеров Антиповых взыскивают в пользу государства 102 млрд рублей. Активы Антиповых, в том числе Челябинский электрометаллургический комбинат, также национализированы. Все три семьи пытаются отменить национализацию, судятся с приставами, но все дела проигрывают, в том числе на стадии Верховного суда РФ.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии пресс-службы «Арианта» и компании «Консультанты Урала». Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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